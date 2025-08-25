コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは10月1日、千葉県市原市の小中学校など68施設に再生可能エネルギー100%の電力(「再エネ電力」)供給を開始する。

供給対象となる市原市立ちはら台桜小学校

■コスモエネルギーグループの千葉製油所が立地する自治体の脱炭素化に貢献

市原市は、市の事務事業で発生する温室効果ガスを2030年度までに2013年度比で約50%削減し、2050年までには温室効果ガスを実質ゼロとする「ゼロカーボンシティ」をめざしている。

この計画の実現に資する取り組みとして、コスモ石油マーケティングは市原市の対象施設に再エネ電力プラン「コスモでんきビジネスグリーン」を提供。「コスモでんきビジネスグリーン」とは、コスモエネルギーグループのコスモエコパワーが発電する風力電源等を用いて、再エネFIT電源に紐づくトラッキング付非化石証書を組み合わせた再エネ電力プランだ。

今回の導入により、市原市の68施設の年間使用電力量約635万kWhが再エネ電力に切り替わり、排出量を年間約2,595トン削減できる見込みだ。これは市原市の事務事業に使用される電気の約11%に相当する。

供給対象となる市原市中央図書館

コスモ石油マーケティングは今後も、自治体や企業の環境負荷軽減を支援し、脱炭素社会の実現に向け、さまざまな取り組みを継続していく。