-
【楽 2-1 ロ】
-
試合終了
-
OUT
6番 上田 希由翔 見逃し三振 3アウト
-
OUT
代打：安田 尚憲 に代わって 6番 上田 希由翔
-
OUT
5番 池田 来翔 サードゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
-
OUT
4番 小川 龍成 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 髙部 瑛斗 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
2番 寺地 隆成 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：セカンド 黒川 史陽 に代わって 6番 小深田 大翔
-
OUT
守備交代：ファースト 浅村 栄斗 に代わって 3番 黒川 史陽
-
OUT
守備交代：レフト 代打 小深田 大翔 に代わって 8番 中島 大輔
-
OUT
守備交代：ライト 中島 大輔 に代わって 1番 吉納 翼
-
OUT
投手交代：ピッチャー 西口 直人 に代わって 10番 藤平 尚真
-
OUT
8番 中島 大輔 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
7番 武藤 敦貴 空振り三振 2アウト
-
OUT
6番 小深田 大翔 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
代打：伊藤 裕季也 に代わって 6番 小深田 大翔
-
OUT
5番 太田 光 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 高野 脩汰 に代わって 10番 横山 陸人
-
OUT
守備交代：キャッチャー 代打 岡 大海 に代わって 8番 佐藤 都志也
-
OUT
守備交代：ライト 代打 藤原 恭大 に代わって 9番 藤原 恭大
-
OUT
1番 西川 史礁 キャッチャーファウルフライ 3アウト
-
OUT
9番 藤原 恭大 ピッチャーゴロ 2アウト
-
OUT
代打：和田 康士朗 に代わって 9番 藤原 恭大
-
OUT
8番 岡 大海 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
代打：植田 将太 に代わって 8番 岡 大海
-
OUT
守備交代：ショート 村林 一輝 に代わって 9番 宗山 塁
-
OUT
守備交代：サード Ｍ・フランコ に代わって 2番 村林 一輝
-
OUT
守備交代：キャッチャー 代走 宗山 塁 に代わって 5番 太田 光
-
OUT
投手交代：ピッチャー 泰 勝利 に代わって 10番 西口 直人
-
OUT
守備交代：センター 代走 武藤 敦貴 に代わって 7番 武藤 敦貴
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト ショートゴロ 3アウト
-
OUT
楽2-1ロ
3番 黒川 史陽 レフトヒット 楽天得点！ 楽 2-1 ロ ランナー：1、3塁
-
OUT
楽1-1ロ
2番 村林 一輝 レフトツーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-1 ロ ランナー：2、3塁
-
OUT
1番 浅村 栄斗 ライトフライ 2アウト
-
OUT
代走：1塁ランナー 鈴木 大地 に代わって 9番 宗山 塁
-
OUT
9番 鈴木 大地 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
代打：石原 彪 に代わって 9番 鈴木 大地
-
OUT
8番 中島 大輔 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
代走：1塁ランナー 吉野 創士 に代わって 7番 武藤 敦貴
-
OUT
7番 吉野 創士 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：ファースト Ｎ・ソト に代わって 5番 池田 来翔
-
OUT
守備交代：セカンド 池田 来翔 に代わって 4番 小川 龍成
-
OUT
投手交代：ピッチャー Ｂ・サモンズ に代わって 10番 高野 脩汰
-
OUT
1塁ランナー友杉 篤輝 盗塁失敗 3アウト
-
OUT
7番 友杉 篤輝 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 安田 尚憲 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 池田 来翔 サードゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 岸 孝之 に代わって 10番 泰 勝利
-
OUT
6番 伊藤 裕季也 見逃し三振 3アウト
-
OUT
5番 Ｍ・フランコ センターフライ 2アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト ショートフライ 1アウト
-
OUT
4番 Ｎ・ソト サードゴロ 3アウト
-
OUT
3番 髙部 瑛斗 ピッチャーダブルプレイ 2アウト
-
OUT
2番 寺地 隆成 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 黒川 史陽 センターフライ 3アウト
-
OUT
2番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 浅村 栄斗 セカンドフライ 2アウト
-
OUT
9番 石原 彪 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 西川 史礁 サードゴロ 3アウト
-
OUT
9番 和田 康士朗 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
8番 植田 将太 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
8番 中島 大輔 ライトフライ 3アウト
-
OUT
7番 吉野 創士 セカンドフライ 2アウト
-
OUT
6番 伊藤 裕季也 レフトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
5番 Ｍ・フランコ セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
セカンド 池田 来翔が落球 ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト セカンドエラー ランナー：1塁
-
OUT
7番 友杉 篤輝 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
6番 安田 尚憲 センターフライ 2アウト
-
OUT
楽0-1ロ
5番 池田 来翔 ライトツーベースヒット ロッテ得点！ 楽 0-1 ロ ランナー：2塁
-
OUT
1塁ランナー髙部 瑛斗 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
4番 Ｎ・ソト 空振り三振 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
3番 髙部 瑛斗 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 村林 一輝 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
1番 浅村 栄斗 レフトファウルフライ 1アウト
-
OUT
2番 寺地 隆成 ライトフライ 3アウト
-
OUT
1番 西川 史礁 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
9番 和田 康士朗 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
8番 植田 将太 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 石原 彪 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
8番 中島 大輔 レフトファウルフライ 2アウト
-
OUT
7番 吉野 創士 ライトフライ 1アウト
-
OUT
7番 友杉 篤輝 ファーストファウルフライ 3アウト
-
OUT
6番 安田 尚憲 ショートフライ 2アウト
-
OUT
5番 池田 来翔 ライトフライ 1アウト
-
OUT
6番 伊藤 裕季也 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 Ｍ・フランコ ショートダブルプレイ 2アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 澤村 拓一 に代わって 10番 Ｂ・サモンズ
-
OUT
4番 Ｎ・ソト ファーストダブルプレイ 3アウト
-
OUT
3番 髙部 瑛斗 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 寺地 隆成 センターフライ 1アウト
-
OUT
1番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 黒川 史陽 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
2番 村林 一輝 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 美馬 学 に代わって 10番 澤村 拓一
-
OUT
1番 浅村 栄斗 空振り三振 1アウト