2025.09.30 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0
ロッテ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 1
  • 【楽 2-1 ロ】
  • 試合終了

  • OUT

    6番 上田 希由翔 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    代打：安田 尚憲 に代わって 6番 上田 希由翔

  • OUT

    5番 池田 来翔 サードゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 小川 龍成 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 髙部 瑛斗 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 寺地 隆成 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：セカンド 黒川 史陽 に代わって 6番 小深田 大翔

  • OUT

    守備交代：ファースト 浅村 栄斗 に代わって 3番 黒川 史陽

  • OUT

    守備交代：レフト 代打 小深田 大翔 に代わって 8番 中島 大輔

  • OUT

    守備交代：ライト 中島 大輔 に代わって 1番 吉納 翼

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 西口 直人 に代わって 10番 藤平 尚真

  • OUT

    8番 中島 大輔 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 武藤 敦貴 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 小深田 大翔 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    代打：伊藤 裕季也 に代わって 6番 小深田 大翔

  • OUT

    5番 太田 光 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 高野 脩汰 に代わって 10番 横山 陸人

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代打 岡 大海 に代わって 8番 佐藤 都志也

  • OUT

    守備交代：ライト 代打 藤原 恭大 に代わって 9番 藤原 恭大

  • OUT

    1番 西川 史礁 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    9番 藤原 恭大 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    代打：和田 康士朗 に代わって 9番 藤原 恭大

  • OUT

    8番 岡 大海 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    代打：植田 将太 に代わって 8番 岡 大海

  • OUT

    守備交代：ショート 村林 一輝 に代わって 9番 宗山 塁

  • OUT

    守備交代：サード Ｍ・フランコ に代わって 2番 村林 一輝

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代走 宗山 塁 に代わって 5番 太田 光

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 泰 勝利 に代わって 10番 西口 直人

  • OUT

    守備交代：センター 代走 武藤 敦貴 に代わって 7番 武藤 敦貴

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    楽2-1ロ

    3番 黒川 史陽 レフトヒット 楽天得点！ 楽 2-1 ロ ランナー：1、3塁

  • OUT

    楽1-1ロ

    2番 村林 一輝 レフトツーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-1 ロ ランナー：2、3塁

  • OUT

    1番 浅村 栄斗 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 鈴木 大地 に代わって 9番 宗山 塁

  • OUT

    9番 鈴木 大地 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    代打：石原 彪 に代わって 9番 鈴木 大地

  • OUT

    8番 中島 大輔 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 吉野 創士 に代わって 7番 武藤 敦貴

  • OUT

    7番 吉野 創士 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：ファースト Ｎ・ソト に代わって 5番 池田 来翔

  • OUT

    守備交代：セカンド 池田 来翔 に代わって 4番 小川 龍成

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｂ・サモンズ に代わって 10番 高野 脩汰

  • OUT

    1塁ランナー友杉 篤輝 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    7番 友杉 篤輝 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 安田 尚憲 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 池田 来翔 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 岸 孝之 に代わって 10番 泰 勝利

  • OUT

    6番 伊藤 裕季也 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 Ｍ・フランコ センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト ショートフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 髙部 瑛斗 ピッチャーダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    2番 寺地 隆成 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 黒川 史陽 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 浅村 栄斗 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    9番 石原 彪 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 和田 康士朗 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 植田 将太 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 中島 大輔 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 吉野 創士 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    6番 伊藤 裕季也 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 Ｍ・フランコ セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    セカンド 池田 来翔が落球 ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト セカンドエラー ランナー：1塁

  • OUT

    7番 友杉 篤輝 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 安田 尚憲 センターフライ 2アウト

  • OUT

    楽0-1ロ

    5番 池田 来翔 ライトツーベースヒット ロッテ得点！ 楽 0-1 ロ ランナー：2塁

  • OUT

    1塁ランナー髙部 瑛斗 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト 空振り三振 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    3番 髙部 瑛斗 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 村林 一輝 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 浅村 栄斗 レフトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    2番 寺地 隆成 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    9番 和田 康士朗 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    8番 植田 将太 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 石原 彪 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 中島 大輔 レフトファウルフライ 2アウト

  • OUT

    7番 吉野 創士 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 友杉 篤輝 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    6番 安田 尚憲 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    5番 池田 来翔 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 伊藤 裕季也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 Ｍ・フランコ ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 澤村 拓一 に代わって 10番 Ｂ・サモンズ

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト ファーストダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    3番 髙部 瑛斗 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 寺地 隆成 センターフライ 1アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 黒川 史陽 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 村林 一輝 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 美馬 学 に代わって 10番 澤村 拓一

  • OUT

    1番 浅村 栄斗 空振り三振 1アウト