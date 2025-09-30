-
【中 2-4 巨】
試合終了
OUT
8番 辻本 倫太郎 空振り三振 3アウト
OUT
7番 味谷 大誠 空振り三振 2アウト
OUT
6番 森 駿太 セカンドゴロ 1アウト
OUT
8番 小林 誠司 空振り三振 3アウト
OUT
7番 増田 陸 サードゴロ 2アウト
OUT
6番 中山 礼都 ショートライナー 1アウト
OUT
投手交代：ピッチャー 梅野 雄吾 に代わって 9番 福田 幸之介
OUT
守備交代：セカンド 代打 板山 祐太郎 に代わって 5番 板山 祐太郎
OUT
5番 板山 祐太郎 ファーストゴロ 3アウト
OUT
守備交代：セカンド 増田 陸 に代わって 9番 増田 大輝
-
守備交代：ファースト リチャード に代わって 7番 増田 陸
-
投手交代：ピッチャー 大勢 に代わって 5番 Ｒ・マルティネス
-
代打：福永 裕基 に代わって 5番 板山 祐太郎
-
4番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 2アウト
-
3番 上林 誠知 空振り三振 1アウト
-
2番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁
-
1番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁
-
投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 9番 大勢
-
5番 リチャード 空振り三振 3アウト
-
守備交代：キャッチャー 石伊 雄太 に代わって 7番 味谷 大誠
-
中2-4巨
梅野 雄吾 がワイルドピッチ 巨人得点！ 中 2-4 巨 ランナー：2塁
-
4番 岡本 和真 デッドボール ランナー：1、3塁
-
3番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
2番 オコエ 瑠偉 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
1番 若林 楽人 センターヒット ランナー：1塁
-
投手交代：ピッチャー 代打 鵜飼 航丞 に代わって 9番 梅野 雄吾
-
9番 鵜飼 航丞 空振り三振 3アウト
-
投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 9番 田中 瑛斗
-
代打：Ｙ・マルテ に代わって 9番 鵜飼 航丞
-
8番 辻本 倫太郎 サードゴロ 2アウト
-
7番 石伊 雄太 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
6番 森 駿太 フォアボール ランナー：1塁
-
投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 中川 皓太
-
9番 石塚 裕惺 空振り三振 3アウト
-
代打：田中 将大 に代わって 9番 石塚 裕惺
-
8番 小林 誠司 見逃し三振 2アウト
-
7番 増田 陸 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
6番 中山 礼都 フォアボール ランナー：1塁
-
5番 福永 裕基 サードゴロ 3アウト
-
4番 Ｊ・ボスラー センターフライ 2アウト
-
3番 上林 誠知 ファーストゴロ 1アウト
-
守備交代：センター 代走 オコエ 瑠偉 に代わって 2番 オコエ 瑠偉
-
5番 リチャード ショートゴロ 3アウト
-
投手交代：ピッチャー Ｋ・マラー に代わって 9番 Ｙ・マルテ
-
4番 岡本 和真 レフトヒット ランナー：1、3塁
-
3番 浦田 俊輔 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
代走：1塁ランナー Ｔ・キャベッジ に代わって 2番 オコエ 瑠偉
-
2番 Ｔ・キャベッジ ライトヒット ランナー：1塁
-
2番 細川 成也 サードダブルプレイ 3アウト
-
1番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1塁
-
9番 Ｋ・マラー 空振り三振 1アウト
-
1番 若林 楽人 セカンドフライ 3アウト
-
9番 田中 将大 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
8番 小林 誠司 センターフライ 2アウト
-
7番 増田 陸 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
セカンド 福永 裕基が悪送球 ランナー：1塁
-
6番 中山 礼都 セカンドエラー ランナー：1塁
-
8番 辻本 倫太郎 ショートゴロ 3アウト
-
7番 石伊 雄太 ライトフライ 2アウト
-
6番 森 駿太 ファーストゴロ 1アウト
-
5番 リチャード ピッチャーライナー 3アウト
-
4番 岡本 和真 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
3番 浦田 俊輔 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
2番 Ｔ・キャベッジ センターヒット ランナー：1塁
-
5番 福永 裕基 空振り三振 3アウト
-
4番 Ｊ・ボスラー センターヒット ランナー：1、2塁
-
3番 上林 誠知 フォアボール ランナー：1塁
-
中2-3巨
2番 細川 成也 右中間ホームラン 中日得点！ 中 2-3 巨
-
1番 岡林 勇希 ファーストヒット ランナー：1塁
-
9番 Ｋ・マラー 空振り三振 2アウト
-
8番 辻本 倫太郎 サードライナー 1アウト
-
守備交代：ショート 泉口 友汰 に代わって 3番 浦田 俊輔
-
1番 若林 楽人 サードライナー 3アウト
-
9番 田中 将大 見逃し三振 2アウト
-
8番 小林 誠司 セカンドゴロ 1アウト
-
7番 石伊 雄太 空振り三振 3アウト
-
6番 森 駿太 センターフライ 2アウト
-
5番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト
-
7番 増田 陸 サードゴロ 3アウト
-
中0-3巨
6番 中山 礼都 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 中 0-3 巨 ランナー：2塁
-
5番 リチャード ライトヒット ランナー：1、3塁
-
中0-1巨
4番 岡本 和真 ライトゴロ 巨人得点！ 中 0-1 巨 2アウト ランナー：1塁
-
3番 泉口 友汰 レフトフライ 1アウト
-
2番 Ｔ・キャベッジ ライトヒット ランナー：1、3塁
-
1番 若林 楽人 ライトヒット ランナー：1塁
-
4番 Ｊ・ボスラー センターフライ 3アウト
-
3番 上林 誠知 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
2番 細川 成也 センターフライ 1アウト
-
1番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁