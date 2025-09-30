巨人 vs 中日 2025年9月30日の試合速報







1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 中日 中 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 1 巨人 巨 3 0 0 0 0 0 1 0 X 4 10 0 9回表 中日の攻撃 【中 2-4 巨】

試合終了

OUT 8番 辻本 倫太郎 空振り三振 3アウト

OUT 7番 味谷 大誠 空振り三振 2アウト

OUT 6番 森 駿太 セカンドゴロ 1アウト 8回裏 巨人の攻撃 OUT 8番 小林 誠司 空振り三振 3アウト

OUT 7番 増田 陸 サードゴロ 2アウト

OUT 6番 中山 礼都 ショートライナー 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 梅野 雄吾 に代わって 9番 福田 幸之介

OUT 守備交代：セカンド 代打 板山 祐太郎 に代わって 5番 板山 祐太郎 8回表 中日の攻撃 OUT 5番 板山 祐太郎 ファーストゴロ 3アウト

OUT 守備交代：セカンド 増田 陸 に代わって 9番 増田 大輝

OUT 守備交代：ファースト リチャード に代わって 7番 増田 陸

OUT 投手交代：ピッチャー 大勢 に代わって 5番 Ｒ・マルティネス

OUT 代打：福永 裕基 に代わって 5番 板山 祐太郎

OUT 4番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 2アウト

OUT 3番 上林 誠知 空振り三振 1アウト

OUT 2番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 1番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁

OUT 投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 9番 大勢 7回裏 巨人の攻撃 OUT 5番 リチャード 空振り三振 3アウト

OUT 守備交代：キャッチャー 石伊 雄太 に代わって 7番 味谷 大誠

OUT 中2-4巨 梅野 雄吾 がワイルドピッチ 巨人得点！ 中 2-4 巨 ランナー：2塁

OUT 4番 岡本 和真 デッドボール ランナー：1、3塁

OUT 3番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

OUT 2番 オコエ 瑠偉 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 1番 若林 楽人 センターヒット ランナー：1塁

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 鵜飼 航丞 に代わって 9番 梅野 雄吾 7回表 中日の攻撃 OUT 9番 鵜飼 航丞 空振り三振 3アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 9番 田中 瑛斗

OUT 代打：Ｙ・マルテ に代わって 9番 鵜飼 航丞

OUT 8番 辻本 倫太郎 サードゴロ 2アウト

OUT 7番 石伊 雄太 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 6番 森 駿太 フォアボール ランナー：1塁

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 中川 皓太 6回裏 巨人の攻撃 OUT 9番 石塚 裕惺 空振り三振 3アウト

OUT 代打：田中 将大 に代わって 9番 石塚 裕惺

OUT 8番 小林 誠司 見逃し三振 2アウト

OUT 7番 増田 陸 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 6番 中山 礼都 フォアボール ランナー：1塁 6回表 中日の攻撃 OUT 5番 福永 裕基 サードゴロ 3アウト

OUT 4番 Ｊ・ボスラー センターフライ 2アウト

OUT 3番 上林 誠知 ファーストゴロ 1アウト

OUT 守備交代：センター 代走 オコエ 瑠偉 に代わって 2番 オコエ 瑠偉 5回裏 巨人の攻撃 OUT 5番 リチャード ショートゴロ 3アウト

OUT 投手交代：ピッチャー Ｋ・マラー に代わって 9番 Ｙ・マルテ

OUT 4番 岡本 和真 レフトヒット ランナー：1、3塁

OUT 3番 浦田 俊輔 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 代走：1塁ランナー Ｔ・キャベッジ に代わって 2番 オコエ 瑠偉

OUT 2番 Ｔ・キャベッジ ライトヒット ランナー：1塁 5回表 中日の攻撃 OUT 2番 細川 成也 サードダブルプレイ 3アウト

OUT 1番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1塁

OUT 9番 Ｋ・マラー 空振り三振 1アウト 4回裏 巨人の攻撃 OUT 1番 若林 楽人 セカンドフライ 3アウト

OUT 9番 田中 将大 レフトヒット ランナー：1、2塁

OUT 8番 小林 誠司 センターフライ 2アウト

OUT 7番 増田 陸 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁

OUT セカンド 福永 裕基が悪送球 ランナー：1塁

OUT 6番 中山 礼都 セカンドエラー ランナー：1塁 4回表 中日の攻撃 OUT 8番 辻本 倫太郎 ショートゴロ 3アウト

OUT 7番 石伊 雄太 ライトフライ 2アウト

OUT 6番 森 駿太 ファーストゴロ 1アウト 3回裏 巨人の攻撃 OUT 5番 リチャード ピッチャーライナー 3アウト

OUT 4番 岡本 和真 ライトヒット ランナー：1、3塁

OUT 3番 浦田 俊輔 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 2番 Ｔ・キャベッジ センターヒット ランナー：1塁 3回表 中日の攻撃 OUT 5番 福永 裕基 空振り三振 3アウト

OUT 4番 Ｊ・ボスラー センターヒット ランナー：1、2塁

OUT 3番 上林 誠知 フォアボール ランナー：1塁

OUT 中2-3巨 2番 細川 成也 右中間ホームラン 中日得点！ 中 2-3 巨

OUT 1番 岡林 勇希 ファーストヒット ランナー：1塁

OUT 9番 Ｋ・マラー 空振り三振 2アウト

OUT 8番 辻本 倫太郎 サードライナー 1アウト

OUT 守備交代：ショート 泉口 友汰 に代わって 3番 浦田 俊輔 2回裏 巨人の攻撃 OUT 1番 若林 楽人 サードライナー 3アウト

OUT 9番 田中 将大 見逃し三振 2アウト

OUT 8番 小林 誠司 セカンドゴロ 1アウト 2回表 中日の攻撃 OUT 7番 石伊 雄太 空振り三振 3アウト

OUT 6番 森 駿太 センターフライ 2アウト

OUT 5番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト 1回裏 巨人の攻撃 OUT 7番 増田 陸 サードゴロ 3アウト

OUT 中0-3巨 6番 中山 礼都 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 中 0-3 巨 ランナー：2塁

OUT 5番 リチャード ライトヒット ランナー：1、3塁

OUT 中0-1巨 4番 岡本 和真 ライトゴロ 巨人得点！ 中 0-1 巨 2アウト ランナー：1塁

OUT 3番 泉口 友汰 レフトフライ 1アウト

OUT 2番 Ｔ・キャベッジ ライトヒット ランナー：1、3塁

OUT 1番 若林 楽人 ライトヒット ランナー：1塁 1回表 中日の攻撃 OUT 4番 Ｊ・ボスラー センターフライ 3アウト

OUT 3番 上林 誠知 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁

OUT 2番 細川 成也 センターフライ 1アウト

OUT 1番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁







