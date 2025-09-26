カブス・鈴木誠也、39試合ぶりの豪快アーチからの2打席連発ホームラン！シ…

メジャーリーグ 最新情報

シカゴ・カブスの鈴木誠也選手は25日（日本時間26日）、本拠地リグレー・フィールドで行われたニューヨーク・メッツ戦に「5番・右翼」で先発出場し、39試合ぶりとなる第28号と第29号の本塁打を放つ1試合2本塁打の活躍を見せた。



4回、2死走者なしで迎えた第2打席では、メッツ先発ノーラン・マクリーン投手が投じた5球目のチェンジアップを捉え、左中間スタンドへ叩き込むソロホームラン。



続く6回、1死二、三塁の好機で迎えた第3打席でも、同投手の2球目スライダーを完璧に捉え、再び左中間スタンドに突き刺す3ランを放った。



これでシーズン30本塁打まであと1本、100打点まであと3打点に迫っており、残り3試合での達成に期待がかかる。



試合はカブス先発・今永昇太投手が5回途中8失点と乱調だったこともあり、カブスはメッツに5-8で敗れた。











【動画】鈴木誠也、39試合ぶりの会心アーチ！特大ホームランを見逃すな！

『ABEMA MLB』の公式Xより











[速報]鈴木誠也 が2打席連続ホームラン!!



／

6回に迎えた第3打席

内角の変化球をうまく捉え またも左中間へ!!

値千金の今季29号3ランを叩き込む!!

＼



— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【了】