CAMPFIRE Creationは、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて、漫画家・秀のクラファン第二弾として『秀さんちのゆるねこ日記』より「スイちゃん」ぬいぐるみ化のプロジェクトを公開した。今回の企画では、3匹のゆるねこ達がブランケット化したアイテムも登場。

プロジェクト公開は9月18日18:00より31日間、目標金額は1,000,000円を目指す。締め切りは10月19日23:59:59まで。

秀さんと暮らす猫・レオ君とシロウ君に続いて、ついにスイちゃんが立体化に挑戦。チャームポイントのかぎしっぽや、ずんぐりフォルムも忠実に再現している。

「ゆるねこブランケット」は横幅146cm×縦83cmのBIGサイズ。まるでゆるねこ達に包まれている気分になれるサイズ感だ。

なお、同プロジェクトはAll-or-Nothing方式で実施するため、目標金額に満たない場合リターンは行わず、未達成となった場合、支援額は全額返金される。

リターンは全部で8種類。クラファン企画のためのオリジナルグッズで、数量限定アイテムも用意する。

「直筆ミニ色紙プラン」(31,500円)は、作者の直筆イラスト＆直筆サイン入り「直筆ミニ色紙」が含まれる30名限定のプラン。ぬいぐるみ、ブランケットに加えて、オリジナルグッズのアクリルスタンド・ランチバッグ・マグカップ・アクリル時計・記念カードがセットになっている。

「【送料分お得!】スイちゃん&ゆるねこいっぱいプラン」(29,600円)は、ぬいぐるみとブランケットが2点ずつとオリジナルグッズが届く、送料分がお得になっているプラン。

他にも「スイちゃん&ゆるねこグッズプラン」(20,500円)、ぬいぐるみ・ブランケットのセット「スイちゃん&ゆるねこセットプラン」(11,300円)、オリジナルグッズが揃う「グッズプラン」(10,400円)、ぬいぐるみのみ「スイちゃんお迎えプラン」(6,400円)、ブランケットのみ「ゆるねこブランケットプラン」(6,000円)、気軽にプロジェクトを応援できる「お気持ち応援プラン」(3,800円)がリターンとして用意されている。

支援金の使い道は、リターン品の製造費、リターン品の発送費、人件費等。