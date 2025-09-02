八丈島の豊かな自然の中で心身を癒す特別な体験を提供するサウナトラック「JOKIGEN」はこのほど、八丈島の魅力をより多くの人へ届けるため、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にてプロジェクトをスタートした。

URL：https://camp-fire.jp/projects/846321

期間：2025年8月25日〜10月31日

目標金額：200,000円



■八丈島の新たな観光資源へ：移動式サウナ「JOKIGEN」とは

サウナトラック「JOKIGEN」は「八丈島の豊かな自然を身体いっぱいに体験できる移動式サウナ」。

東京・羽田空港から飛行機でわずか55分でアクセスできるリゾートアイランド・八丈島で、都会の喧騒を忘れ、心身のリフレッシュに最適なプライベートサウナを提供する。

【「JOKIGEN」の主な特徴】

［八丈島のどこでも「ととのう」極上体験］

八丈島のありとあらゆる場所に設置可能。島のシンボル「八丈富士」を望む絶景、透明度抜群の「底土海水浴場」など、好みの絶景ポイントで、心ゆくまでサウナと外気浴を楽しめる。熱いサウナの後のクールダウンは、雄大な海や夏季に用意する冷水プールで。

鳥のさえずりや海のさざめきに耳をすませながら、心身が整う特別な時間を満喫できる。

［贅沢なプライベート空間］

内装は全面ヒノキ加工にこだわり、施設サウナ並みのクオリティを実現。最大110℃まで温度が上がり、セルフロウリュも楽しめる本格的な薪ストーブ式サウナだ。

定員は4〜5名で、グループ利用はもちろん、1人で贅沢な時間を過ごせる。

［手軽な利用と環境への配慮］

ゲストは水着だけ用意すれば道具はすべて無料レンタル可能。運転が苦手な場合は、現地への配車サービス(オプション)も用意しており、着いたらすぐにサウナが楽しめる。

また、環境への影響を最小限に抑えるため、八丈島内で伐採された木材を薪として使用するなど、環境に配慮した運営を行っている。

■プロジェクトにかける想い：八丈島の「上機嫌(JOKIGEN)」を世界へ

プロジェクト主催者 谷口涼太氏

8年前に東京から八丈島に移住し、リラクゼーションサロンを経営しています。



八丈島にはまだ知られていない魅力的な観光スポットがたくさんあります。雄大な自然、絶品の海の幸、そして温泉。特に「熱いサウナから出て、絶景が広がる雄大な海に飛び込む体験」は、心身を一瞬で癒す力があります。しかし、島内のサウナは限られた宿泊施設にしかなく、宿泊者以外は利用できないのが現状でした。



移動式サウナトラックを活用することで、八丈島内のさまざまな絶景ポイントでより多くの方にサウナを体験していただき、「JOKIGEN(上機嫌)」になってもらいたい。



そして、八丈島の新たな観光資源としての価値を高め、地域の活性化に寄与したいと考えています。



■クラウドファンディング リターンについて(一部抜粋)

今回のクラウドファンディングでは、サウナトラックのお得な割引プランや、クラウドファンディング限定のオリジナルグッズを用意。支援された資金は、八丈島の魅力を発信・宣伝するための広告費に充当する。

【サウナトラック「JOKIGEN」割引利用チケット】(15,000円)

通常20,000円の基本料金を5,000円OFFで利用できるお得な電子チケット。

URL：https://camp-fire.jp/projects/846321/backers/new?id=1417745

【“ととのい"を持ち歩ける「JOKIGEN」オリジナルタオル】(4,000円)

「サウナ後の“ととのい"を日常でも感じてほしい」という想いを込めた、クラファン限定のオリジナルロゴ入りタオル。八丈島に行けない人にもおすすめだ。

URL：https://camp-fire.jp/projects/846321/backers/new?id=1417746

【あなたも「JOKIGEN」の広告モデルに!?モデル体験チャレンジ】(30,000円)

「JOKIGEN」の広告モデルを体験できる特別なリターン。撮影データは自由に使用でき、SNSでの紹介も実施する。インフルエンサーだけでなく、誰でも応募可能だ。

同社では、「このクラウドファンディングが、八丈島へのサウナ旅のきっかけとなり、多くの方に島の雄大な自然と「ととのう」特別な時間をお届けできることを願っております」とコメントしている。

URL：https://camp-fire.jp/projects/846321/backers/new?id=1417750

＜サウナトラック「JOKIGEN」店舗情報＞

名称：サウナトラック「JOKIGEN」

所在地：東京都八丈島八丈町三根1284-2

営業時間：11:00〜18:00

定休日：年中無休

予約：1日1グループ限定、事前予約制

HP：https://saunatruck-jokigen.com/

Instagram：https://www.instagram.com/saunatruck_hachijojima/