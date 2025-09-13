プレックスは、『ウルトラマンガイア』より「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラマンアグル(V2) 限定版」(23,650円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。

有名造形師制作ガレージキットの完成品商品化をコンセプトとしたFAVORITE SCULPTORS LINEに、『ウルトラマンガイア』より、Mick(マイク)氏 原型製作の「ウルトラマンアグル(V2)」が登場。

海から与えられた光によりパワーアップを遂げたウルトラマンアグルの強化形態。スタイリッシュなウルトラマンアグル(V2)のプロポーションをMick氏が見事に立体化している。

別売りの「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINEウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン」に付属の交換用腕パーツを使用し、ガイアと組み合わせることで、劇中の名シーンを再現することが可能。

さらに限定版は付属の台座を使用し、両目とカラータイマーが発光。スイッチの切替でカラータイマーの赤色点滅も再現できる(付属のUSB Type-Cケーブルを使用)。

戦う誇りを取り戻し、パワーアップを遂げたアグルの勇姿に注目したい。

