今日は2025年8月8日。マイナビニュースが九星気学占いによる「今日の運勢」をお届け! 九星気学とは、生年月日をもとに運勢などを鑑定する占術。各本命星の総合運・恋愛運・金運・仕事運・吉方位を紹介します。

あなたの「本命星」は?

2月4日～12月31日生まれの方は、生まれた年を選びましょう。1月1日～2月3日生まれの方は、生まれた年の前年度を選んでください。

一白水星 1909年・1918年・1927年・1936年・1945年・1954年・1963年・1972年・1981年・1990年・1999年・2008年・2017年生

二黒土星 1908年・1917年・1926年・1935年・1944年・1953年・1962年・1971年・1980年・1989年・1998年・2007年・2016年生

三碧木星 1907年・1916年・1925年・1934年・1943年・1952年・1961年・1970年・1979年・1988年・1997年・2006年・2015年生

四緑木星 1906年・1915年・1924年・1933年・1942年・1951年・1960年・1969年・1978年・1987年・1996年・2005年・2014年・2023年生

五黄土星 1905年・1914年・1923年・1932年・1941年・1950年・1959年・1968年・1977年・1986年・1995年・2004年・2013年・2022年生

六白金星 1904年・1913年・1922年・1931年・1940年・1949年・1958年・1967年・1976年・1985年・1994年・2003年・2012年・2021年生

七赤金星 1903年・1912年・1921年・1930年・1948年・1957年・1966年・1975年・1984年・1993年・2002年・2011年・2020年生

八白土星 1902年・1911年・1920年・1929年・1947年・1956年・1965年・1974年・1983年・1992年・2001年・2010年・2019年生

1902年・1911年・1920年・1929年・1947年・1956年・1965年・1974年・1983年・1992年・2001年・2010年・2019年生 九紫火星 1901年・1910年・1919年・1928年・1946年・1955年・1964年・1973年・1982年・1991年・2000年・2009年・2018年生

※調べ方: 生まれた年の4桁を足し算して10以下にします。11から足し算の結果の数字を引きます。その結果、出てきた数字が星の最初の漢数字になります。

一白水星

総合運 向上心と挑戦意欲が高まっている今日は、そのエネルギーを資格取得やスポーツにぶつけてみて。どんどん能力が身についていくので、あっという間に時間が過ぎてしまうでしょう。明日には一皮むけている感覚もあって、充実感いっぱいに。

恋愛運 今日は、恋愛はこうあるべき、というようなあなた自身の足かせがなくなります。年が離れた相手との恋愛など考えられないと思っていたのなら、その気持ちが消えて恋心へ発展。他にも制約がなくなることで、恋に可能性が見えてくるでしょう。

金運 いつも払っているお金を見直すのに良い日です。銀行引き落としだからと言って光熱費など、把握していない可能性大。そして見直すことで節約も可能です。クレジットカードの年会費なども、使っていないカードなら切ってしまいましょう。

仕事運 悪い点を改良していくと、今日は面白いように仕事が進みます。積極的に「ここはこうしたらどうだろう」と、提案してみましょう。賛成してくれる人があまりにも多いので驚くはず。改良フォーマットさえ整えば、明日からは楽々成果が出そうです。

吉方位1 東

東 吉方位2 南東

二黒土星

総合運 どうせ叶わないだろうと、胸に秘めていた願いが叶いそうです。特別に何か努力したわけではないけど、あなたに風が吹き始めたということ。ここであれもこれもと欲張らず、まずはひとつひとつに感謝することで次につながります。

恋愛運 黙っていてもあなたの魅力が周りに伝わっていく一日。こんな日はあえてアピールを控え、一歩下がった姿勢で過ごしましょう。その謙虚さが、あなたの人物評にもつながっていくのです。じっと意中の相手を見つめるのも効果あり。

金運 貯蓄や貯金に向いている一日です。新しい貯蓄方法を模索してみるのも良いですし、ネット銀行や節税対策、500円玉貯金に挑戦してみるのも悪くありません。今日始めたことは、長続きするので積立金額を増やすなども良いでしょう。

仕事運 昇進や昇格を希望していたのなら、話が舞い込んできます。まずは打診という形なので、しっかり検討してみましょう。この条件は受け入れたくないと思ったら、交渉の余地もあり。冷静に物事を見極められる日なので、抜かりなく進められます。

吉方位1 北西

北西 吉方位2 西

三碧木星

総合運 あらゆることがスムーズに進んでいくので、今日は充実感でいっぱい。食事会やイベントなど、ちょっとした企画があったら今日は提案してみましょう。お近づきになりたかった相手にも、声をかける勇気が出るので話しかけてみて。

恋愛運 あなたから落ち着いた雰囲気が漂っていて、それが周囲に魅力的に映る日。今日は恋愛というよりも結婚への意識が高まったり、理想の相手としてあなたの名前が浮上したりするでしょう。結婚条件を見直してみると吉。

金運 あなたのスキルがお金に変わるでしょう。自分では「誰にでもできること」だと思っていても、実はそのスキルを欲しい人がたくさんいるのです。絵を描く、詩を読む、掃除のコツやお料理などなど。楽しくお金が稼げます。

仕事運 集中力がアップしている今日は、少し面倒だと思う作業を一気に終わらせてしまうのに向いています。意外とサクサク進むので苦にならないでしょう。早めに片付いたら長居は無用。早めに退社して自分の時間を楽しんで。

吉方位1 北

北 吉方位2 南

四緑木星

総合運 昔の常識や古い考えを当てはめてくる人が近寄ってきて、小言を言われます。パンとはねのけたいですが、今日は角が立ってしまいそうなので、受け流しましょう。あなたは常に革新的であるべき。周りがそれを期待しているのです。

恋愛運 「逃がした魚は大きい」と思うような、出来事が起こりそう。そのときはそれが正しい決断だったので、後悔はしないこと。それよりも今日はそれをバネに恋愛モードのスイッチを全開にすると、驚くような出会いを引き寄せるでしょう。

金運 今日は収入よりも支出に目を向けるべきとき。細かなお金でも意外と、ちょこちょこ使っていると、大金になっているのです。カードやアプリでの買い物、ネットショッピングなどなど、一度利用状況を確認してみましょう。

仕事運 思い込みが強くなっていて、周りの忠告が耳に入らないでしょう。正解はひとつとは限りません。耳を傾けることで、みんながもっと思い通りに動いてくれるようになるのです。マンガや映画があなたの心に余裕をもたらします。

吉方位1 北

北 吉方位2 南

五黄土星

総合運 この人との時間は損、この人との時間は得、というような計算をしてしまう日。損得で人付き合いを進めると、あなたにも戻ってくるから注意しましょう。まずはあなた自身のスキルや人間力を高めるようにすると、ワンランク上の世界に進めます。

恋愛運 恋人のいる人はあらぬ疑いをかけられて、ギクシャクしてしまいます。ただ無理に誤解を解こうとするよりも、少し距離を置いたほうが冷静になれるでしょう。出会った日のことを思い返して、初心を取り戻すこと。再会したときの絆が強くなっています。

金運 高額な教材費だと思っても、今日のあなたはそれがきっかけでモチベーションが維持できます。まずは買ってしまうこと。すると元を取ろうと思ってやる気倍増するのです。その勢いがしばらく続くので、今日の出費は惜しまないほうが吉。

仕事運 完ぺきにこなしたはずが、ほころびを指摘される一日。そのほころびを早い段階で知ることができただけでも、助かったと思って。今日はケアレスミスが増えそうなので、かえって誰かに「気づいたら教えて」と頼んでおきましょう。

吉方位1 北西

北西 吉方位2 西

六白金星

総合運 今日くらいは、弱い部分を見せても良いのです。無理をする日々が続いて、さすがに今日はきつく感じてしまうでしょう。あなたに胸を貸してくれる友人や恋人がいるなら、甘えて。今日は泣いたり笑ったり、感情を発散するのが一番です。

恋愛運 高嶺の花と言われているような相手に、アプローチをかけることができる日。今日のあなたは大胆になれ、自信満々で失敗を恐れないでしょう。一度や二度では手に入らないことも想定済みですから、今日は流されてしまっても気にしないこと。

金運 まだ使えるのに新しいものを買おうとしてしまう日。特にユニフォームや靴、スポーツ関連の道具はまだ使えるのですから、今日ではなく別の日に処分を。完全に不要となったものはリサイクルを考えると、それが金運の流れをスムーズにします。

仕事運 今日は少しトラブルに見舞われてしまいそうな仕事運。ところがトラブルに遭っていながらも、そこから新しい活路を見出すようなうれしい出来事もありそうです。思わぬ人材が力を発揮したり、頼りないと思った上司が頼もしくなったりします。

吉方位1 北

北 吉方位2 北東

七赤金星

総合運 あちこちでいさかいや意見の食い違いが起きているのを、目撃してしまうかもしれません。本来なら無関係なのですが、そこでうまく調和させると一気に株が上がるでしょう。今日のあなたは取りまとめが上手。うまく間に入っていきましょう。

恋愛運 息がぴったり合うような人との出会いがあり、一気にのめり込んでしまうかも。ただ今日の運気は少しゆっくり目に進めたほうが、長続きする暗示。すぐにデートの約束をするのではなく、一か月後くらいに設定するのが◎。

金運 これまでコツコツと貯めてきた貯金に利息が付いているのを知ったり、保険が満期になってお礼金が入ってきたり。うれしい収入が見込めるので、取りこぼしのないようにしてください。今日はもう一歩進んだ運用方法を探してみると、次の楽しみが増えます。

仕事運 あなたにアドバイスをしたくても、あなたが聞き入れてくれないような空気感が漂っています。あなたにそのつもりはなくて

あなたにアドバイスをしたくても、あなたが聞き入れてくれないような空気感が漂っています。あなたにそのつもりはなくてもワンマンに見られやすいので、親しみやすさを心掛けてください。暖かい色の衣装を身に着けるだけで、印象アップ。 吉方位1 北

北 吉方位2 北東

八白土星

総合運 気持ちをわかってほしいという想いが強くなり、それが相手に押しつけがましくなってしまいます。本当に想いを伝えたいのなら、言葉より誠意が近道。今日は言葉数を少なくして、その分、気配りを増やせば、どんな相手の心も動き出すでしょう。

気持ちをわかってほしいという想いが強くなり、それが相手に押しつけがましくなってしまいます。本当に想いを伝えたいのなら、言葉より誠意が近道。今日は言葉数を少なくして、その分、気配りを増やせば、どんな相手の心も動き出すでしょう。 恋愛運 好きだという気持ちが強くなって、それを伝えずにはいられなくなります。その伝え方が軽やかなので、相手も負担にならずに受け止めてもらえそう。今日はあなたの雰囲気もさわやかで好感度が高いので、良い印象を残すことができるでしょう。

好きだという気持ちが強くなって、それを伝えずにはいられなくなります。その伝え方が軽やかなので、相手も負担にならずに受け止めてもらえそう。今日はあなたの雰囲気もさわやかで好感度が高いので、良い印象を残すことができるでしょう。 金運 タンスを整理していたらお金が出てきたり、昔のお財布が出てきてお金が入っていたなんて、うれしい出来事が多いでしょう。今日はちょこちょこと金運が巡ってくるので、その流れを大切にしながら、手に入れたお金もうまく活用すると勢いがつきます。

タンスを整理していたらお金が出てきたり、昔のお財布が出てきてお金が入っていたなんて、うれしい出来事が多いでしょう。今日はちょこちょこと金運が巡ってくるので、その流れを大切にしながら、手に入れたお金もうまく活用すると勢いがつきます。 仕事運 話が長くなりそうな今日のあなた。必要のないことまでペラペラと話して、周りを飽きさせてしまうかも。今日は意識して簡潔な発言を心掛けましょう。「もっと聞きたい」という想いにさせれば、あなたの存在が大きくなります。

話が長くなりそうな今日のあなた。必要のないことまでペラペラと話して、周りを飽きさせてしまうかも。今日は意識して簡潔な発言を心掛けましょう。「もっと聞きたい」という想いにさせれば、あなたの存在が大きくなります。 吉方位1 北西

北西 吉方位2 西

九紫火星

総合運 右へ左へと、細かな方向転換が必要な一日です。柔軟な体制を取りながら、常にフットワーク軽く構えていてください。「面倒くさいな」と思ってしまうとそこで停滞モードがオン。「何でも来い」という姿勢が、追い風を吹かせます。

右へ左へと、細かな方向転換が必要な一日です。柔軟な体制を取りながら、常にフットワーク軽く構えていてください。「面倒くさいな」と思ってしまうとそこで停滞モードがオン。「何でも来い」という姿勢が、追い風を吹かせます。 恋愛運 古い友人があなたに恋心を抱いているかも。あなたも相手の人柄をよく知っているので、安心して交流できるでしょう。今日は特別な意識をもって、その相手を眺めてください。友人のままでも恋人関係に発展させるのも、あなた次第です。

古い友人があなたに恋心を抱いているかも。あなたも相手の人柄をよく知っているので、安心して交流できるでしょう。今日は特別な意識をもって、その相手を眺めてください。友人のままでも恋人関係に発展させるのも、あなた次第です。 金運 お金を貯めることに喜びを見出せそうな今日は、ATMでお金をおろす手数料のもったいなさを発見して、現金をおろす気持ちが失せたりしそう。おかげで気持ちが引き締まり、財布の紐もしっかり。100円でも安いお店を選ぶことで、さらに運気アップ。

お金を貯めることに喜びを見出せそうな今日は、ATMでお金をおろす手数料のもったいなさを発見して、現金をおろす気持ちが失せたりしそう。おかげで気持ちが引き締まり、財布の紐もしっかり。100円でも安いお店を選ぶことで、さらに運気アップ。 仕事運 やる気満々で職場へ向かったのに、片手間でできてしまう仕事ばかりで拍子抜けしてしまうかも。それはゆっくり仕事をしましょうという暗示。今日は仕事仲間の様子を観察し、フォローやサポートに回りましょう。苦手な分野を切り開く糸口に。

やる気満々で職場へ向かったのに、片手間でできてしまう仕事ばかりで拍子抜けしてしまうかも。それはゆっくり仕事をしましょうという暗示。今日は仕事仲間の様子を観察し、フォローやサポートに回りましょう。苦手な分野を切り開く糸口に。 吉方位1 東

東 吉方位2 南東

