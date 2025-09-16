BMSG所属アーティストからなるBMSG ALLSTARS、新曲｢GRAND CHAMP｣MV公開

SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGが今年9月18日に設立5周年を迎え、9月27・28日に東京・お台場の特設開場で開催される『BMSG FES25』のテーマソングとして、BMSG ALLSTARS全員で制作した新曲｢GRAND CHAMP｣のMusic Videoを公開した。

本MVは、これまで常識とされてきた概念と権威を象徴する巨大なオブジェがそびえ立つ議事堂に、常識、概念を打ち破るためにBMSG ALLSTARSが議事堂に潜入し、新たな時代を築いていくという挑戦者のアティテュードを描いた力強い映像作品に。

大きく3つのシチュエーションが設けられた空間で激しく展開していくマイクリレーに合わせてシーン展開し、BMSG ALLSTARS全員が集結した巨大オブジェがそびえ立つ屋上シーンではスケール感のあるVFXが魅了する見応え十分の作品となっている。

＜リリース情報＞

BMSG ALLSTARS

デジタルシングル｢GRAND CHAMP｣

https://lnk.to/BMSGALLSTARS_GRANDCHAMP

『BMSG FES25』特設サイト：https://bmsgfes.tokyo/