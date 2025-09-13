2025明治安田J2リーグ第29節の6試合が13日に行われた。

3試合未勝利で後続のライバルが視界にチラつく首位水戸ホーリーホックは、勝ち点差「6」の6位ベガルタ仙台と敵地で対決。水戸は17分に齋藤俊輔のゴラッソで先制したものの、73分に菅田真啓の同点ゴールを浴び、1－1の痛み分け。水戸は3試合連続ドローで4戦未勝利となった。

水戸に接近するV・ファーレン長崎も、RB大宮アルディージャとの上位直接対決に臨んだ。19分に長崎が山口蛍のゴールで先制したが、30分に大宮がセットプレーで試合を振り出しに戻す。それでも、前半終了間際にエジガル・ジュニオが勝ち越しゴールを挙げて、長崎がリードで折り返す。このまま逃げ切った長崎が5連勝を達成し、水戸と勝ち点で並んだ。

サガン鳥栖はヴァンフォーレ甲府に2度リードされる苦しい展開となったが、終盤に西川潤と新川志音のゴールで大逆転勝利。4試合ぶりの白星を掴んだ。ジュビロ磐田は渡邉りょうの1点を守り抜いて上位の直接対決を制し、直近4試合で3勝目を挙げた。

藤枝MYFCと敵地で対戦した大分トリニータは、先制点を守りきれずに引き分けて11戦未勝利に。北海道コンサドーレ札幌はいわきFC戦で2人の退場者を出し、ホームで1－5の逆転負けを喫した。

今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第29節

▼9月13日（土）

北海道コンサドーレ札幌 1－5 いわきFC

ベガルタ仙台 1－1 水戸ホーリーホック

藤枝MYFC 1－1 大分トリニータ

ヴァンフォーレ甲府 2－3 サガン鳥栖

RB大宮アルディージャ 1－2 V・ファーレン長崎

ジュビロ磐田 1－0 FC今治

▼9月14日（日）

19:00 ブラウブリッツ秋田 vs 愛媛FC

19:00 モンテディオ山形 vs カターレ富山

19:00 レノファ山口FC vs ジェフユナイテッド千葉

▼9月15日（月・祝）

19:00 ロアッソ熊本 vs 徳島ヴォルティス

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（54／＋17）

2位 長崎（54／＋9）

3位 千葉（51／＋14）

4位 徳島（48／＋13）

5位 磐田（48／＋8）

6位 仙台（48／＋6）

7位 大宮（47／＋14）

8位 鳥栖（46／＋3）

9位 今治（43／＋5）

10位 札幌（40／－13）

11位 いわき（39／＋7）

12位 甲府（38／＋1）

13位 藤枝（33／－3）

14位 山形（32／－2）

15位 秋田（32／－10）

16位 熊本（30／－9）

17位 大分（30／－10）

18位 富山（23／－14）

19位 山口（22／－11）

20位 愛媛（17／－25）