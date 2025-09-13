大宮と長崎は直接対決 [写真]＝柳澤健太

　2025明治安田J2リーグ第29節の6試合が13日に行われた。

　3試合未勝利で後続のライバルが視界にチラつく首位水戸ホーリーホックは、勝ち点差「6」の6位ベガルタ仙台と敵地で対決。水戸は17分に齋藤俊輔のゴラッソで先制したものの、73分に菅田真啓の同点ゴールを浴び、1－1の痛み分け。水戸は3試合連続ドローで4戦未勝利となった。

　水戸に接近するV・ファーレン長崎も、RB大宮アルディージャとの上位直接対決に臨んだ。19分に長崎が山口蛍のゴールで先制したが、30分に大宮がセットプレーで試合を振り出しに戻す。それでも、前半終了間際にエジガル・ジュニオが勝ち越しゴールを挙げて、長崎がリードで折り返す。このまま逃げ切った長崎が5連勝を達成し、水戸と勝ち点で並んだ。

　サガン鳥栖はヴァンフォーレ甲府に2度リードされる苦しい展開となったが、終盤に西川潤と新川志音のゴールで大逆転勝利。4試合ぶりの白星を掴んだ。ジュビロ磐田は渡邉りょうの1点を守り抜いて上位の直接対決を制し、直近4試合で3勝目を挙げた。

　藤枝MYFCと敵地で対戦した大分トリニータは、先制点を守りきれずに引き分けて11戦未勝利に。北海道コンサドーレ札幌はいわきFC戦で2人の退場者を出し、ホームで1－5の逆転負けを喫した。

　今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第29節

▼9月13日（土）
北海道コンサドーレ札幌　1－5　いわきFC
ベガルタ仙台　1－1　水戸ホーリーホック
藤枝MYFC　1－1　大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府　2－3　サガン鳥栖
RB大宮アルディージャ　1－2　V・ファーレン長崎
ジュビロ磐田　1－0　FC今治

▼9月14日（日）
19:00　ブラウブリッツ秋田　vs　愛媛FC
19:00　モンテディオ山形　vs　カターレ富山
19:00　レノファ山口FC　vs　ジェフユナイテッド千葉

▼9月15日（月・祝）
19:00　ロアッソ熊本　vs　徳島ヴォルティス

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（54／＋17）
2位　長崎（54／＋9）
3位　千葉（51／＋14）
4位　徳島（48／＋13）
5位　磐田（48／＋8）
6位　仙台（48／＋6）
7位　大宮（47／＋14）
8位　鳥栖（46／＋3）
9位　今治（43／＋5）
10位　札幌（40／－13）
11位　いわき（39／＋7）
12位　甲府（38／＋1）
13位　藤枝（33／－3）
14位　山形（32／－2）
15位　秋田（32／－10）
16位　熊本（30／－9）
17位　大分（30／－10）
18位　富山（23／－14）
19位　山口（22／－11）
20位　愛媛（17／－25）