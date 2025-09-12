暗黒期の中で輝いた！1992年、阪神タイガースを支えた強力投手陣6人。チー…

2025年、阪神タイガースが2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした。両リーグ史上最速優勝という偉業を達成し、かつて「ダメ虎」と呼ばれた阪神の暗黒時代は見る影もない。しかし、その暗黒時代にも一瞬の輝きを放った年があった。1992年の優勝争いである。今回は、チーム防御率2.90の成績を残した1992年の阪神投手陣を取り上げる。（文・シモ）

野田浩司

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／82kg

・生年月日：1968年2月9日

・経歴：多良木高 - 九州産交

・ドラフト：1987年ドラフト1位（阪神）

プロ3年目に先発と中継ぎをこなし、37試合の登板で11勝12敗、5セーブの成績を残した野田幸司。

翌1991年には、212回2/3を投げて10完投を記録。同年は32試合の登板で8勝14敗、1セーブの成績を挙げ、翌年も先発の役割を期待されていた。

しかし、1992年のシーズンは、右肘痛の影響で出遅れた。4月18日の広島戦に登板するも、1回1/3を投げて5失点で負け投手になる。

以降、先発2試合・中継ぎ2試合に登板したものの、右肘の状態が上がらない野田は、5月15日に登録抹消。6月30日まで復帰を待つことになる。

その後、4試合のリリーフ登板で好投すると、先発に復帰。7月8日の大洋戦を皮切りに、4試合連続の完投勝利をマークしてチームを勢いづけた。

だが、8月も完投で2勝をマークした野田だが、9月1日・中日戦の8勝目を最後に勝ち星から遠ざかってしまう。

そして、優勝争い佳境を迎えた10月9日の中日戦。先発のマウンドに上がった野田は、6回を投げたものの、前原博之のソロ本塁打1本にやられ痛い敗戦を喫してしまう。同時にこの試合が、阪神の優勝を逃す一因となってしまった。

それでも、この年の野田の成績は、26試合の登板で8勝9敗、1セーブ、防御率2.98。投手陣を支える活躍を見せた。

スリークォーター気味の闘志あふれる投球スタイルで打者を打ち取る姿は、ファンの心を熱くさせた。

仲田幸司

・投打：左投左打

・身長／体重：182cm／80kg

・生年月日：1964年6月16日

・経歴：興南高

・ドラフト：1983年ドラフト3位（阪神）

体を折り曲げて、一瞬制止するフォームから投げ込まれる140キロ台の速球と変化球で圧倒する姿が美しかった仲田幸司。プロ9年目の1992年は、華々しく打ち上がる”夏の花火”のような輝きだった。

1985年に阪神タイガース入りした仲田は、プロ2年目に3勝を挙げたものの、キャリアハイは1987年の8勝と伸び悩んでいた。

そんな中、プロ9年目の1992年に才能が開花。開幕3戦目の巨人戦では8回3失点で敗戦投手になったが、5月までに7勝を挙げて投手陣を引っ張っていく。

その後も勝ち星を重ねた仲田は、9月15日の広島戦で完封勝ちして13勝目をマーク。以降、先発やリリーフを任されるもなかなか勝ち星が付かない中、10月6日・ヤクルトスワローズとのゲーム差なしでの大一番を迎えた。

この試合で仲田は、相手のエース・岡林洋一との息詰まる投手戦を繰り広げ、8回6安打1失点、11奪三振の快投を演じるも、5番・広沢克己に悔やまれる一発を打たれて敗戦。残り4試合を残して、ヤクルトに首位を明け渡した。

一方、この年の仲田の成績は、35試合の登板で14勝12敗、防御率2.53。194奪三振を記録し、最多奪三振のタイトルを獲得した。

同年の217回1/3の投球回数は、まさにフル回転と呼ぶにふさわしい活躍だった。

湯舟敏郎

・投打：左投左打

・身長／体重：176cm／82kg

・生年月日：1966年10月8日

・経歴：興国高 - 奈良産業大 - 本田技研鈴鹿

・ドラフト：1990年ドラフト1位（阪神）

湯舟敏郎の1992年は、ジェットコースターのようなシーズンだった。

この年プロ2年目の湯舟は、開幕5戦目の4月9日の巨人戦で先発し、7回1失点で勝利。5月4日の巨人戦では、2安打の完投で3勝目をマークする。

しかし、その後も順調に勝ち星を積み重ねるかに思われたが、3戦連続で4回持たずに降板すると、中継ぎに降格した。

そして、背水の陣で臨んだ6月14日の広島戦。この試合で久しぶりに先発復帰した湯舟は、9回11三振の快投でノーヒットノーランを達成し、約1カ月ぶりの4勝目を挙げる。

その後、順調に勝ち星を積み重ねた湯舟は、ヤクルトスワローズ、読売ジャイアンツとの三つ巴の戦いを牽引した。

迎えた10月7日のヤクルトとの首位決戦。湯舟は、8回裏1死一、三塁の場面でリリーフに指名される。しかし、慣れないポジションだったせいか、2四球、1失点で降板。チームはサヨナラ負けを喫し、ヤクルトに首位を明け渡した。

後がない阪神は、同10日のヤクルト戦で中3日で湯舟を先発起用するも、2回2失点で降板。試合も2-5で破れ、本拠地甲子園で野村ヤクルトの初優勝を見ることになった。

それでも、この年の湯船は27試合の登板で11勝8敗 防御率2.82。チームを支える投球を見せた。

140キロ台前半の切れのある直球にスライダー、フォークを織り交ぜ、打者のタイミングを巧みに外す湯舟の投球術は、芸術的ですらあった。

中込伸

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／104kg

・生年月日：1970年2月16日

・経歴：甲府工 - 神崎工

・ドラフト：1988年ドラフト1位（阪神）

巨体から繰り出される重い速球、フォークなどが特徴の中込伸。彼の1992年も輝いていた。

プロ3年目までの通算成績は1勝6敗だったが、1992年4月8日の巨人戦に先発して勝利投手となったのをきっかけに、5月までに5勝をマークする。

6月2日の広島戦では、8回まであわやノーヒットノーランの快投を見せて早くも6勝目。防御率もこの時点で1.75を記録していた。

その後は8月5日に7勝目、同13日に8勝目、9月19日の大洋戦では6安打1失点、無四球で完投し9勝目を挙げた。

10勝目を掛けて登板した10月7日・ヤクルトスワローズとの首位決戦では、9回裏まで1失点と好投したが、1死一、三塁のピンチを招くと降板。続いてリリーフした先発・湯舟敏郎の乱調もあり、3-4であえなく敗戦してしまう。

この敗戦により、中込の10勝が幻になると同時に、阪神タイガースの優勝も遠のいた。それでも、同年の中込は28試合の登板で9勝8敗、リーグ2位の防御率2.42をマーク。登板回数は、200回2/3を費やした。

以降、2001年オフに阪神を自由契約となり台湾に活躍の場を求めた中込だが、1992年の輝きはいつまでも色あせることはない。

田村勤

・投打：左投左打

・身長／体重：177cm／76kg

・生年月日：1965年8月18日

・経歴：島田高 - 駒沢大 - 本田技研和光

・ドラフト：1990年ドラフト4位（阪神）

1992年の阪神タイガース投手陣で、真っ先に思い浮かぶのは田村勤だろう。

入団1年目から50試合に登板し、3勝3敗、4セーブ、防御率3.77の成績をマーク。迎えた翌1992年、田村のプロ2年目は神がかっていた。

開幕2戦目のヤクルトスワローズ戦で登板し、9回から2イニングを投げて勝利投手になると、6月までに5勝14セーブを記録した。

しかし、その後に左肘の故障で無念の離脱。そのままシーズンを棒に振ることになった。

それでも、同年は前半戦だけで24試合に登板し、5勝1敗、14セーブ、防御率1.10をマーク。投球回41に対して53奪三振を記録し、奪三振率11.63という驚異的な数字を残した。

独特なサイドスローから繰り出される、伸び上がるストレートとスライダーが鮮烈だった田村。

「マウンドに立つだけで球場の空気が変わる。」田村の投球は、そんな特別なオーラを放っていた。

抑え不在で苦しんだ、1992年後半の阪神投手陣。抑えの田村が健在だったら同年のペナントレースの行方はどのように変わっていたのだろうかと、つい思いを巡らせてしまう。

弓長起浩

・投打：左投左打

・身長／体重：178cm／88kg

・生年月日：1967年7月5日

・経歴：国東高 - 亜細亜大 - 熊谷組

・ドラフト：1991年ドラフト3位（阪神）

弓長起浩にとって1992年は、阪神タイガースでのルーキーイヤーだった。

切れのあるストレートとスライダー、スクリューなどの多彩な変化球を駆使しながら、淡々と投げ込む姿が印象的だった弓長。

この年の弓長の初登板は、開幕間もない4月16日の大洋ホエールズ戦。5点ビハインドの場面で、1回を無失点に抑えた。

その後も中継ぎとして淡々と腕を振り、首脳陣の信頼を得た。前半戦に抑えを務めた田村勤が離脱してからは、中継ぎだけでなく、抑えとしてもフル回転の活躍をすることになる。

7月12日の中日戦では、8回1死から登板し、1回2/3を無失点に抑えてプロ初セーブをマーク。続く8月2日の大洋戦では4回を投げて2セーブ目、同23日の巨人戦では3セーブ目、10月11日のヤクルト戦で4セーブ目を挙げた。

この年、新人ながらチームトップの51試合登板を果たした弓長は、4勝1敗4セーブ、防御率1.35の成績を残す。ランナーを背負った苦しい場面でも、決して慌てることなく自分の投球に徹する姿は新人離れしていた。

以降も低迷期の阪神中継ぎ陣を支え、翌1993年には54試合、1994年にも54試合、1997年には59試合と登板過多も厭わず投げ続けた弓長。11年のプロ生活で、中継ぎだけで400試合登板を達成した。

【了】