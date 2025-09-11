阪神タイガース・伊藤将司を登録抹消　9月は2試合先発で計11失点…

11日のプロ野球公示で、阪神タイガースは伊藤将司投手を登録抹消した。

今季は13試合に先発登板し、4勝2敗、防御率2.38と好成績を残していた伊藤。

10日のDeNA戦では6回途中6失点とDeNA打線を抑えられず、黒星を喫した。

8月までは好投を続けていたが、9月3日の中日戦でも5失点を喫し、2試合で合計11失点と疲れが見えており、ファームでのリフレッシュが期待される。

