BE:FIRST、ベストアルバム収録の新曲がTVアニメ「ワンダンス」OP主題歌に決定

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの10月29日（水）にリリースする自身初のベストアルバム『BE:ST』に収録される新曲「Stare In Wonder」が、10月8日（水）より放送が開始されるTVアニメ「ワンダンス」オープニング主題歌に決定した。

新曲「Stare In Wonder」は、2025年10月8日（水）より放送開始となるTVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲先生との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。

BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された本楽曲は、雑音の多い世界の中で、音にのみ向き合って弱い自分を打破していく瞬間を一曲に落とし込んでおり、原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな仕上がりとなっている。

ベストアルバム『BE:ST』MV盤には「Stare In Wonder」のSpecial Dance Performance映像が、BMSG MUSIC SHOP盤にはSpecial Dance Performance映像に加え、撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenens映像も収録される。

＜リリース情報＞

BE:FIRST

ベストアルバム『BE:ST』

10月29日（水）リリース

https://BEFIRST.lnk.to/BEST

BE:ST 特設サイト https://befirst-sp.com/BEST/