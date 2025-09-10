あじかんは9月9日、「体調の懸念と飲み物の選定」に関する調査の結果を発表した。同調査は7月9日～10日、40代後半～50代の働く女性504人を対象に、インターネットで実施した。

普段、どのような基準で飲み物を選んでいるか尋ねたところ、「味や飲みやすさ」(70.2%)が最も多く、「価格」(49.6%)、「容量やサイズ」(31.4%)と続いた。「含有成分」(10.3%)、「添加物の有無や種類」(9.5%)など健康関連の回答は下位にとどまっている。

飲み物を選ぶときに、水分補給以上の価値(健康や美容等をサポートしてくれる)ことを意識することはあるか聞くと、約半数が47.4%が「とてもある」「ややある」と回答した。

普段の食生活の中で、健康や美容のためにどのくらい取り組めているか尋ねると、67.7%が「意識的な水分補給」、46.2%が「バランスのよい食事」、45.0%が「食物繊維をとる」、41.1%が「国産原料を選ぶ」と答えた。

「ごぼう茶」を知っているか尋ねたところ、「知っていて飲んだことがある」は24.6%だった。「名前は聞いたことがある」は59.1%で、約8割が認知していることがわかった。ごぼう茶の特徴で魅力的だと思うものは、「食物繊維が多い」(58.3%)が最も多く、「ポリフェノールが多い」(41.3%)、「ノンカフェイン」(38.5%)と続いた。