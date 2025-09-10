ラディウスは9月19日、最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン「tinyシリーズ」のエントリーモデル「HP-T10BT」を、全国の家電量販店やラディウス公式オンラインストアなどで発売する。

同製品は、片耳わずか3.3gという軽さで、長時間の使用でも心地よいフィット感が続くワイヤレスイヤホン。耳にすっきりと収まるコンパクトなデザインで、耳の小さな人でも快適に装着できる。

音質にもこだわり、深みのある低音と透明感のある中高音を実現。AACコーデック対応により、iPhoneなどでも高音質で楽しめる。

指でつまみやすいフォルムのため装着もしやすい。耳のくぼみにフィットする形状と、やわらかいイヤーピースが密着し、安定した装着感を実現した。

指でつまみやすいフォルム

カラーはブラック、ホワイト、ブルー、ピンクの4色。充電ケースも持ち運びに便利なサイズとなっている。

カラーバリエーション

ハンズフリー通話や、片耳だけで使える「片耳モード」も搭載している。IPX4相当の防滴性能も備えているため、突然の雨や汗でも安心して使用できる。連続再生時間は最大5時間で、充電ケースを併用すれば最大15時間再生が可能。

価格はオープン(店頭予想価格 4,620円前後)。