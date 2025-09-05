このまま”出番なし”…？ヤクルト、今季はいまだ1軍出場ゼロの選手6人

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない東京ヤクルトスワローズの選手を紹介したい。

川端慎吾

・投打：右投左打

・身長／体重：185cm／86kg

・生年月日：1987年10月16日

・経歴：市立和歌山商

・ドラフト：2005年高校生ドラフト3巡目（ヤクルト）

近年は代打の切り札として存在感を示していた川端慎吾。プロ20年目の今季は、ここまで一軍から声はかからず、二軍調整が続いている。

2005年高校生ドラフト3巡目でヤクルトスワローズに入団すると、高卒6年目の2011年に初めて規定打席に到達した。

2015年には全143試合に出場し、打率.336、195安打、8本塁打、57打点の活躍で首位打者、最多安打、三塁手部門のベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝いた。

しかし、2017年に椎間板ヘルニアを発症。以降は故障に悩まされるシーズンが続いた。

それでも、2021年には代打として役割を確立し、同年は91試合出場で打率.372、1本塁打、18打点と驚異的な数字をマーク。2023年も限られた打席の中で打率.319、2本塁打、16打点と結果を残した。

しかし、昨季は61試合の出場で打率.224と成績を落とすと、今季は開幕から二軍暮らしが続いている。まずはファームで状態を上げ、再び一軍で輝きを放ちたい。

山下輝

・投打：左投左打

・身長／体重：188cm／98kg

・生年月日：1999年9月12日

・経歴：木更津総合高 - 法政大

・ドラフト：2021年ドラフト1位（ヤクルト）

ルーキーイヤーには日本シリーズの先発マウンドを経験した山下輝。だが、翌年以降は一軍マウンドから遠ざかっており、苦しいシーズンが続いている。

2021年ドラフト1位指名で東京ヤクルトスワローズの一員になったが、ドラフト会議後に左尺骨の疲労骨折が発覚し、ルーキーイヤーはリハビリスタートとなった。

それでも、同年はシーズン中の復帰にこぎ着け、二軍で6試合登板、3勝0敗、防御率1.59を記録。シーズン終盤に一軍デビューすると、2試合の登板ながらプロ初勝利を挙げ、日本シリーズでも先発に抜擢された。

しかし、翌2023年は開幕前に左肘のコンディション不良で離脱。同年は一軍登板なしに終わった。

昨季は二軍で19試合に登板したが、3勝5敗、防御率5.89と本来のパフォーマンスを発揮できず。

プロ4年目の今季は、ここまで二軍で先発を中心に14試合に登板し、2勝3敗、防御率3.91の数字。3年ぶりの一軍昇格のためには、猛アピールが必須となりそうだ。

原樹理

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／79kg

・生年月日：1993年7月19日

・経歴：東洋大姫路高 - 東洋大

・ドラフト：2015年ドラフト1位（ヤクルト）

かつては先発ローテーションの一角を担っていた原樹理だが、近年は低迷したシーズンを過ごしている。今季はここまで一軍未登板と、正念場を迎えている。

東洋大から2015年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団し、ルーキーイヤーから一軍の先発マウンドを経験。

プロ3年目の2018年は30試合登板（17先発）で6勝7敗､防御率3.09と飛躍の兆しを見せた。

2021年はシーズン後半から先発ローテーションに定着すると。9試合の登板ながら3勝1敗、防御率2.30の好成績をマーク。翌2022年は22試合に登板し、キャリアハイとなる8勝を挙げた。

しかし、2023年は一転して開幕から状態が上がらず、まさかの一軍登板なし。昨季はシーズンの大半をファームで過ごし、一軍では7試合の救援登板に終わった。

プロ10年目の今季も現時点で一軍登板はなく、二軍では28試合登板、0勝6敗1セーブ、防御率8.35と大きく低迷。残りのシーズンで巻き返しを図れるか。

塩見泰隆

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／81kg

・生年月日：1993年6月12日

・経歴：武相高 - 帝京大 - JX-ENEOS

・ドラフト：2017年ドラフト4位（ヤクルト）

近年は故障に泣かされるシーズンが続いている塩見泰隆。今季は開幕前に左膝を負傷し、早々にシーズン絶望となった。

2017年ドラフト4位で東京ヤクルトスワローズに入団。プロ3年目の2020年に43試合の出場で8本塁打を放つと、翌2021年にレギュラーを獲得。

同年は140試合出場で打率.278、14本塁打、59打点、21盗塁の活躍でベストナインに輝いた。

さらに、2022年は打率.276、16本塁打、54打点、24盗塁をマークし、ゴールデングラブ賞を受賞。リードオフマンとして2年連続のリーグ優勝に大きく貢献した。

しかし、以降は度重なる故障に苦しんだ。昨季は5月に左膝前十字靱帯損傷と左膝半月板損傷の大ケガを負った。シーズンの大半をリハビリに費やし、31試合の出場で打率.267、3本塁打、8打点の数字に終わった。

今季はオープン戦で実戦復帰したが、開幕前に左膝を負傷。同箇所の手術を受け、2025年中の復帰は絶望的となった。

宮川哲

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／86kg

・生年月日：1995年10月10日

・経歴：東海大山形高 - 上武大 - 東芝

・ドラフト：2019年ドラフト1位（西武）

今季でトレード移籍2年目を迎えるが、ここまで一軍未登板となっている宮川哲。昨季も4試合の一軍登板に終わっており、厳しい立場に置かれている。

東芝から2019年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーから一軍のブルペンに定着し、49試合登板、2勝1敗13ホールド、防御率3.83を記録した。2022年は45試合の登板で1勝1ホールド、防御率2.59とブルペンを支えた。

しかし、先発に転向した翌2023年は、4試合の登板にとどまり、1勝2敗、防御率7.16と思うような結果を残せず。同年オフに元山飛優との交換トレードで、東京ヤクルトスワローズに加入した。

新天地での復活が期待されたが、移籍初年度の昨季はシーズンの大半を二軍で過ごし、一軍ではわずか4試合の登板に終わった。

今季は開幕からファーム暮らしが続き、二軍では34試合登板、2勝1敗3セーブ、防御率4.00と目立つ数字は残せていない。残りのシーズンで一軍昇格のチャンスを掴めるか。

竹山日向

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／86kg

・生年月日：2003年11月2日

・経歴：享栄高

・ドラフト：2021年ドラフト5位（ヤクルト）

大きな期待をかけられ、ルーキーイヤーに一軍デビューを果たした竹山日向。しかし、その後は伸び悩むシーズンが続いている。

享栄高から2021年ドラフト5位で東京ヤクルトスワローズに入団。高卒1年目は体力強化を中心に取り組み、二軍では5試合の登板にとどまったが、シーズン終盤には一軍のマウンドを経験した。

翌2023年は150キロ超のスピードボールを買われ、春季キャンプで一軍メンバーに抜擢。しかし競争に破れ、開幕二軍スタートに。同年はファームで14試合登板、2勝3敗、防御率4.33に終わり、一軍昇格は叶わなかった。

昨季は二軍で15試合登板、3勝4敗、防御率8.33と低迷。高卒4年目の今季もファームを主戦場とし、23試合の登板で防御率6.84と苦しんでいる。

また、25イニングで14暴投を記録するなど、制球面が大きな課題に。残りのシーズンで浮上のきっかけを掴み、来季につながる投球を見せたい。

