日本サッカー協会（JFA）は5日、現地時間6日、9日にメキシコ代表とアメリカ代表と対戦する日本代表の背番号を発表した。
FIFAワールドカップ26の開催地の1つでもあるアメリカへ遠征している日本代表。約2年ぶりとなるアジア以外の国との対戦で、ワールドカップ本大会に向けた強化をスタートさせる。
ディフェンスラインを中心にケガ人が多く出ており、コアメンバー中心の構成となりながらも経験値の低い選手たちも招集を受けている今回の活動。6月のアジア最終予選では背番号10を久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）がつけていたが、今回は20番に戻り、10番は再び堂安律（フランクフルト／ドイツ）が着用することとなった。
日本代表は、現地時間6日（土）の19時（日本時間 7日（日）の11時）からアメリカ・オークランドのオークランド・コロシアムでメキシコ代表と、現地時間9日（火）の19時37分（日本時間 10日（水）の8時37分）からアメリカ・コロンバスのLower.com フィールドでアメリカ代表と対戦。メキシコ戦はNHK総合にて生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信。アメリカ戦は、NHK BSにて生中継、U-NEXTでは無料でリアルタイム配信と見逃し配信も72時間まで可能となる。
▼GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
5 長友佑都（FC東京）
25 荒木隼人（サンフレッチェ広島）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
3 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
16 関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
▼MF/FW
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
7 三笘薫（ブライトン／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
18 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
24 細谷真大（柏レイソル）
26 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
13 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
17 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
27 佐野航大（NEC／オランダ）