宝石や貴金属の世界に身を置いていると、「1グラムっていくら?」という感覚が日常に根づいてきます。金は日々相場が動きますし、ダイヤモンドのようにグラム(カラット)あたりの価格が現実離れしているものもあります。
でも、ふと考えたんです。
「金って高いって言うけど、世の中の他のモノと比べたらどうなの?」
そこで今回は、まったくジャンルの違うアイテムを「グラム単価」で比べてみたら面白いんじゃない? という、ちょっとした遊び心から生まれた比較コラムです。
正直、この比較に深い意味はありません。けれど、「価値って何だろう?」と、少しだけ視点が変わるかもしれません。
※価格は8月に調べたものです。価格、重さは一部概算、予測値になっています。
ブランド・宝石部門のグラム単価
まずは私たちの本職、キラキラ系の世界から。
|商品名
|価格(概算)
|重さ(概算)
|グラム単価
|ダイヤモンド 5ct(G/VS2/VG)
|\15,000,000
|1g
|\15,000,000/g
|金(インゴット)
|\17,000
|1g
|\17,000/g
|エルメス バーキン30(トゴ)
|\1,470,000
|900g
|\1,633/g
|ルイ・ヴィトン モノグラム スピーディ30
|\298,000
|900g
|\331/g
|シャネル No.5(香水)
|\24,200
|100ml≒100g
|\242/g
金も高いですが、ダイヤモンドの圧倒的単価は別格。香水も「小さくて高いもの」の代表ですね。
食べ物部門のグラム単価
次に、美味しさはプライスレス(?)でも、ちゃんと値段はある「食」の世界です。
|商品名
|価格(概算)
|重さ(概算)
|グラム単価
|ロマネ・コンティ(ワイン)
|\2,150,000
|750ml≒750g
|\2,866/g
|サフラン
|\3,800
|5g
|\760/g
|松阪牛(ヒレ)
|\30,000
|500g
|\60/g
|ふりかけ のりたま
|\250
|50g
|\5/g
|米 コシヒカリ
|\4,500
|5,000g
|\0.9/g
ロマネ・コンティはワイン界の宝石ですね。まさか、ふりかけと金を比べる日が来るとは……。
家電・車・住宅のグラム単価
グラム単価の視点で、普段“高い”と感じるアイテムを見直してみましょう。
|商品名
|価格(概算)
|重さ(概算)
|グラム単価
|iPhone 15 Pro Max(256GB)
|\148,800
|221g
|\673/g
|ダイソン ドライヤー
|\58,999
|755g
|\78/g
|ポルシェ911 カレラS
|\22,390,000
|1,410,000
|\15.8/g
|洗濯機(ドラム式)
|\300,000
|81,000g
|\3.7/g
|戸建住宅(30坪)
|\40,000,000
|50,000,000g
|\0.8/g
ポルシェが意外と安く感じてしまいますね。iPhoneの方が、1gあたりの価格は約40倍です。
日用品部門のグラム単価
最後は、私たちの生活に最も近い存在から。
|商品名
|価格(概算)
|重さ(概算)
|グラム単価
|USBメモリ(128GB)
|\1,500
|10g
|\150/g
|剃刀の替刃
|\3,895
|50g
|\78/g
|ユニクロ Tシャツ
|\2,000
|250g
|\8/g
|シャンプー(ボトル)
|\500
|300g
|\1.6/g
|鉛筆(トンボ)
|\39
|57g
|\0.7/g
一見すると安いものも、重さで割ると意外に高級だったりします。USBメモリは意外な“高額ガジェット”です。
グラム単価が高い順ランキング
全商品をグラム単価でランキング(高い順)にすると、下記の通りです。
1位：ダイヤモンド 5ct \15,000,000/g
2位：金(インゴット) \17,000/g
3位 ロマネ・コンティ(ワイン) \2,866/g
4位 バーキン30(トゴ) \1,633/g
5位 サフラン \760/g
6位 iPhone 15 Pro Max \673/g
7位 シャネル No.5(香水) \242/g
8位 LV モノグラム スピーディ30 \331/g
9位 USBメモリ(128GB) \150/g
10位 剃刀の替刃 \78/g
11位 ダイソン ドライヤー \78/g
12位 松阪牛(ヒレ) \60/g
13位 ポルシェ911 カレラS \15.8/g
14位 ユニクロ Tシャツ \8/g
15位 ふりかけ のりたま \5/g
16位 洗濯機(ドラム式) \3.7/g
17位 シャンプー(ボトル) \1.6/g
18位 米 コシヒカリ \0.9/g
19位 戸建住宅(30坪) \0.8/g
20位 鉛筆(トンボ) \0.7/g
結論：価値の感じ方は「重さ」だけでは決まらない
この比較を通じて、「高い」とは何か、「贅沢」とは何か、少しだけ視点が変わった気がしませんか?
ダイヤモンドやロマネ・コンティは、1グラムでとてつもない価値を持ちます。
一方で、家や車のような“重たいもの”は、1グラムあたりで見ると案外リーズナブル。
この比較に意味があるかはわかりません。
でも、こうして数字で見てみると、「グラム単価で見る世界」、なかなか面白いと思いませんか?
川崎拓かわさきたく
株式会社Clarisse
本社:東京都新宿区西新宿8-11-1 日東星野ビル6階
URL:https://goldplaza.jp/
設立:2024年9月
事業内容:貴金属をはじめブランド品やダイヤモンド・ジュエリーの買取・販売、全国でゴールドプラザ13店舗を運営