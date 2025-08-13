宝石や貴金属の世界に身を置いていると、「1グラムっていくら?」という感覚が日常に根づいてきます。金は日々相場が動きますし、ダイヤモンドのようにグラム(カラット)あたりの価格が現実離れしているものもあります。

でも、ふと考えたんです。

「金って高いって言うけど、世の中の他のモノと比べたらどうなの?」

そこで今回は、まったくジャンルの違うアイテムを「グラム単価」で比べてみたら面白いんじゃない? という、ちょっとした遊び心から生まれた比較コラムです。

正直、この比較に深い意味はありません。けれど、「価値って何だろう?」と、少しだけ視点が変わるかもしれません。

※価格は8月に調べたものです。価格、重さは一部概算、予測値になっています。

ブランド・宝石部門のグラム単価

まずは私たちの本職、キラキラ系の世界から。

商品名 価格(概算) 重さ(概算) グラム単価 ダイヤモンド 5ct(G/VS2/VG) \15,000,000 1g \15,000,000/g 金(インゴット) \17,000 1g \17,000/g エルメス バーキン30(トゴ) \1,470,000 900g \1,633/g ルイ・ヴィトン モノグラム スピーディ30 \298,000 900g \331/g シャネル No.5(香水) \24,200 100ml≒100g \242/g

金も高いですが、ダイヤモンドの圧倒的単価は別格。香水も「小さくて高いもの」の代表ですね。

食べ物部門のグラム単価

次に、美味しさはプライスレス(?)でも、ちゃんと値段はある「食」の世界です。

商品名 価格(概算) 重さ(概算) グラム単価 ロマネ・コンティ(ワイン) \2,150,000 750ml≒750g \2,866/g サフラン \3,800 5g \760/g 松阪牛(ヒレ) \30,000 500g \60/g ふりかけ のりたま \250 50g \5/g 米 コシヒカリ \4,500 5,000g \0.9/g

ロマネ・コンティはワイン界の宝石ですね。まさか、ふりかけと金を比べる日が来るとは……。

家電・車・住宅のグラム単価

グラム単価の視点で、普段“高い”と感じるアイテムを見直してみましょう。

商品名 価格(概算) 重さ(概算) グラム単価 iPhone 15 Pro Max(256GB) \148,800 221g \673/g ダイソン ドライヤー \58,999 755g \78/g ポルシェ911 カレラS \22,390,000 1,410,000 \15.8/g 洗濯機(ドラム式) \300,000 81,000g \3.7/g 戸建住宅(30坪) \40,000,000 50,000,000g \0.8/g

ポルシェが意外と安く感じてしまいますね。iPhoneの方が、1gあたりの価格は約40倍です。

日用品部門のグラム単価

最後は、私たちの生活に最も近い存在から。

商品名 価格(概算) 重さ(概算) グラム単価 USBメモリ(128GB) \1,500 10g \150/g 剃刀の替刃 \3,895 50g \78/g ユニクロ Tシャツ \2,000 250g \8/g シャンプー(ボトル) \500 300g \1.6/g 鉛筆(トンボ) \39 57g \0.7/g

一見すると安いものも、重さで割ると意外に高級だったりします。USBメモリは意外な“高額ガジェット”です。

グラム単価が高い順ランキング

全商品をグラム単価でランキング(高い順)にすると、下記の通りです。

1位：ダイヤモンド 5ct \15,000,000/g

2位：金(インゴット) \17,000/g

3位 ロマネ・コンティ(ワイン) \2,866/g

4位 バーキン30(トゴ) \1,633/g

5位 サフラン \760/g

6位 iPhone 15 Pro Max \673/g

7位 シャネル No.5(香水) \242/g

8位 LV モノグラム スピーディ30 \331/g

9位 USBメモリ(128GB) \150/g

10位 剃刀の替刃 \78/g

11位 ダイソン ドライヤー \78/g

12位 松阪牛(ヒレ) \60/g

13位 ポルシェ911 カレラS \15.8/g

14位 ユニクロ Tシャツ \8/g

15位 ふりかけ のりたま \5/g

16位 洗濯機(ドラム式) \3.7/g

17位 シャンプー(ボトル) \1.6/g

18位 米 コシヒカリ \0.9/g

19位 戸建住宅(30坪) \0.8/g

20位 鉛筆(トンボ) \0.7/g

結論：価値の感じ方は「重さ」だけでは決まらない

この比較を通じて、「高い」とは何か、「贅沢」とは何か、少しだけ視点が変わった気がしませんか?

ダイヤモンドやロマネ・コンティは、1グラムでとてつもない価値を持ちます。

一方で、家や車のような“重たいもの”は、1グラムあたりで見ると案外リーズナブル。

この比較に意味があるかはわかりません。

でも、こうして数字で見てみると、「グラム単価で見る世界」、なかなか面白いと思いませんか?