マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

ゼロハリバートンの「Classic Lightweight 4.0」新色は、気品あふれるレッドスピネル

SEP. 03, 2025 08:00
Text : 岩木華子
Share
Contents

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、ポリカーボネート製ラゲージ「Classic Lightweight 4.0(クラシック ライトウェイト 4.0)」に新色“レッドスピネル”を発表。直営店、オンラインストアならびに全国の百貨店・専門店にて、順次販売を開始した。

  • キャリーオン

    キャリーオン

新色のレッドスピネルは、高貴さと情熱を象徴する宝石から着想を得た。炎が内に宿るような輝きは、気品を宿す色として英国王室の王冠にもあしらわれている。

サイズは4種類を展開。機内持ち込み基準に合わせたキャリーオンやチェックインサイズ、大容量のトランクサイズを用意する。

  • コンチネンタルキャリーオン

    コンチネンタルキャリーオン

  • チェックインS

    チェックインS

  • ポータブルトランク

    ポータブルトランク

通常の「Classic Lightweight 4.0(クラシック ライトウェイト 4.0)」と同じく、ボディにはブランド伝統のダブルリブデザインを施し、双輪の静音キャスターを装備。内装には、荷物の量に合わせて高さ調節が可能なフレックスディバイダーを配している。

  • フレックスディバイダーのテープを絞り込むことで、少量の荷物でもしっかりキープ。ボトムはメッシュ仕様のため、収納物が一目で確認できる

    フレックスディバイダーのテープを絞り込むことで、少量の荷物でもしっかりキープ。ボトムはメッシュ仕様のため、収納物が一目で確認できる

サイズや値段は下記の通り。

  • 形状(品番)/外寸サイズ(H×W×D)/重量/容量/価格：

キャリーオン(81362)/55×39×20cm/3.3kg/32L/9万3,500円
コンチネンタルキャリーオン(81363)/56×40×23cm/3.5kg/37L/9万9,000円
チェックインS(81364)/67×44×24cm/4.3kg/60L/10万4,500円
ポータブルトランク(81367)/80×37×41cm/5.0kg/99L/13万2,000円

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      「ゴルフはもはや仕事」銀座で聞いた、富裕層の趣味とは?
      ( Life )
      AUG. 28, 2025

    • 2

      Large
      ホステスを並べて「お前はイケる」「抱ける」「お前は無理」と一人ひとりを指さしながら宣言するおじさん
      ( Life )
      AUG. 25, 2025

    • 3

      Large
      人気高まる平屋、希望する既婚女性の約9割が興味を持つ「ミッドテリア」とは
      ( Life )
      AUG. 27, 2025

    • 4

      Large
      「BAKUNE」シリーズが大ヒット、23歳でTENTIALを創業した中西裕太郎氏に聞く同社の歩みと展望
      ( Life )
      AUG. 31, 2025

    • 5

      Large
      ホステスに得意料理を聞いて「よし、合格!」と言うおじさん
      ( Life )
      SEP. 01, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking