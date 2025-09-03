ゼロハリバートンの「Classic Lightweight 4.0」新色は、気品あふれるレッドスピネル

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、ポリカーボネート製ラゲージ「Classic Lightweight 4.0(クラシック ライトウェイト 4.0)」に新色“レッドスピネル”を発表。直営店、オンラインストアならびに全国の百貨店・専門店にて、順次販売を開始した。

キャリーオン

新色のレッドスピネルは、高貴さと情熱を象徴する宝石から着想を得た。炎が内に宿るような輝きは、気品を宿す色として英国王室の王冠にもあしらわれている。

サイズは4種類を展開。機内持ち込み基準に合わせたキャリーオンやチェックインサイズ、大容量のトランクサイズを用意する。

コンチネンタルキャリーオン

チェックインS

ポータブルトランク

通常の「Classic Lightweight 4.0(クラシック ライトウェイト 4.0)」と同じく、ボディにはブランド伝統のダブルリブデザインを施し、双輪の静音キャスターを装備。内装には、荷物の量に合わせて高さ調節が可能なフレックスディバイダーを配している。

サイズや値段は下記の通り。

形状(品番)/外寸サイズ(H×W×D)/重量/容量/価格：

キャリーオン(81362)/55×39×20cm/3.3kg/32L/9万3,500円

コンチネンタルキャリーオン(81363)/56×40×23cm/3.5kg/37L/9万9,000円

チェックインS(81364)/67×44×24cm/4.3kg/60L/10万4,500円

ポータブルトランク(81367)/80×37×41cm/5.0kg/99L/13万2,000円

