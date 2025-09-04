侍ジャパンU18高校代表 最新情報
「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」が、9月5日から9月14日に沖縄で行われる。高校日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。この記事では、大会の試合日程と組み合わせについてまとめている。
大会期間
2025年9月5日～9月14日
オープニングラウンド：9月5日～9月9日
スーパーラウンド：9月11日～9月13日
決勝・3位決定戦：9月14日
開催地
沖縄県
沖縄セルラースタジアム那覇、糸満市西崎球場
出場国と地域
グループA
日本、韓国、プエルトリコ、キューバ、イタリア、南アフリカ
グループB
チャイニーズ・タイペイ、アメリカ、パナマ、オーストラリア、ドイツ、中国
オープニングラウンド（グループA）
2025年9月5日(金)
グループA
14:30 プエルトリコ ー 韓国（沖縄セルラースタジアム那覇）
14:30 キューバ ー 南アフリカ（糸満市西崎球場）
18:30 イタリア ー 日本（沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月6日(土)
10:30 南アフリカ ー プエルトリコ（糸満市西崎球場）
14:30 イタリア ー キューバ（沖縄セルラースタジアム那覇）
18:30 韓国 ー 日本（沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月7日(日)
10:30 プエルトリコ ー イタリア（沖縄セルラースタジアム那覇）
14:00 日本 ー キューバ（沖縄セルラースタジアム那覇）
18:30 韓国 ー 南アフリカ（沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月8日(月)
10:30 キューバ ー プエルトリコ（糸満市西崎球場）
18:30 南アフリカ ー 日本（沖縄セルラースタジアム那覇）
18:30 イタリア ー 韓国（糸満市西崎球場）
2025年9月9日(火)
14:30 キューバ ー 韓国（沖縄セルラースタジアム那覇）
14:30 南アフリカ ー イタリア（糸満市西崎球場）
18:30 日本 ー プエルトリコ（沖縄セルラースタジアム那覇）
オープニングラウンド（グループB）
2025年9月5日(金)
10:30 アメリカ ー パナマ（沖縄セルラースタジアム那覇）
10:30 ドイツ ー オーストラリア（糸満市西崎球場）
18:30 中国 ー チャイニーズ・タイペイ（糸満市西崎球場）
2025年9月6日(土)
10:30 オーストラリア ー パナマ（沖縄セルラースタジアム那覇）
14:30 ドイツ ー 中国（糸満市西崎球場）
18:30 チャイニーズ・タイペイ ー アメリカ（糸満市西崎球場）
2025年9月7日(日)
10:30 中国 ー オーストラリア（糸満市西崎球場）
14:30 アメリカ ー ドイツ（糸満市西崎球場）
18:30 パナマ ー チャイニーズ・タイペイ（糸満市西崎球場）
2025年9月8日(月)
10:30 中国 ー アメリカ（沖縄セルラースタジアム那覇）
14:30 オーストラリア ー チャイニーズ・タイペイ（沖縄セルラースタジアム那覇）
14:30 ドイツ ー パナマ（糸満市西崎球場）
2025年9月9日(火)
10:30 オーストラリア ー アメリカ（沖縄セルラースタジアム那覇）
10:30 パナマ ー 中国（糸満市西崎球場）
18:30 チャイニーズ・タイペイ ー ドイツ（糸満市西崎球場）
順位決定戦※各グループ4,5,6位が対戦
2025年9月11日(木)
ー （糸満市西崎球場）
ー （糸満市西崎球場）
ー （糸満市西崎球場）
2025年9月12日(金)
ー （糸満市西崎球場）
ー （糸満市西崎球場）
ー （糸満市西崎球場）
2025年9月13日(土)
ー （糸満市西崎球場）
ー （糸満市西崎球場）
ー （糸満市西崎球場）
スーパーラウンド
2025年9月11日(木)※各グループ1,2,3位が対戦
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月12日(金)
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月13日(土)
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
決勝・3位決定戦
2025年9月14日(日)11:00
3位決定戦
スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月14日(日)16:00
決勝
スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（沖縄セルラースタジアム那覇）
