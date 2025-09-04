NAHA, JAPAN - NOVEMBER 01: A helmet is seen on the bench prior to the game between Samurai Japan and Canada at the Okinawa Cellular Stadium Naha on November 01, 2019 in Naha, Okinawa, Japan. (Photo by Masterpress - Samurai Japan/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

侍ジャパンU18高校代表　最新情報

　「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」が、9月5日から9月14日に沖縄で行われる。高校日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。この記事では、大会の試合日程と組み合わせについてまとめている。

大会期間

2025年9月5日～9月14日

オープニングラウンド：9月5日～9月9日

スーパーラウンド：9月11日～9月13日

決勝・3位決定戦：9月14日

 

 

開催地

沖縄県

沖縄セルラースタジアム那覇、糸満市西崎球場

出場国と地域

グループA

日本、韓国、プエルトリコ、キューバ、イタリア、南アフリカ

 

グループB

チャイニーズ・タイペイ、アメリカ、パナマ、オーストラリア、ドイツ、中国

オープニングラウンド（グループA）

2025年9月5日(金)

グループA

14:30　プエルトリコ　ー　韓国（沖縄セルラースタジアム那覇）

14:30　キューバ　ー　南アフリカ（糸満市西崎球場）

18:30　イタリア　ー　日本（沖縄セルラースタジアム那覇）

2025年9月6日(土)

10:30　南アフリカ　ー　プエルトリコ（糸満市西崎球場）

14:30　イタリア　ー　キューバ（沖縄セルラースタジアム那覇）

18:30　韓国　ー　日本（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

2025年9月7日(日)

10:30　プエルトリコ　ー　イタリア（沖縄セルラースタジアム那覇）

14:00　日本　ー　キューバ（沖縄セルラースタジアム那覇）

18:30　韓国　ー　南アフリカ（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

 

2025年9月8日(月)

10:30　キューバ　ー　プエルトリコ（糸満市西崎球場）

18:30　南アフリカ　ー　日本（沖縄セルラースタジアム那覇）

18:30　イタリア　ー　韓国（糸満市西崎球場）

2025年9月9日(火)

14:30　キューバ　ー　韓国（沖縄セルラースタジアム那覇）

14:30　南アフリカ　ー　イタリア（糸満市西崎球場）

18:30　日本　ー　プエルトリコ（沖縄セルラースタジアム那覇）

オープニングラウンド（グループB）

2025年9月5日(金)

グループA

10:30　アメリカ　ー　パナマ（沖縄セルラースタジアム那覇）

10:30　ドイツ　ー　オーストラリア（糸満市西崎球場）

18:30　中国　ー　チャイニーズ・タイペイ（糸満市西崎球場）

2025年9月6日(土)

10:30　オーストラリア　ー　パナマ（沖縄セルラースタジアム那覇）

14:30　ドイツ　ー　中国（糸満市西崎球場）

18:30　チャイニーズ・タイペイ　ー　アメリカ（糸満市西崎球場）

 

2025年9月7日(日)

10:30　中国　ー　オーストラリア（糸満市西崎球場）

14:30　アメリカ　ー　ドイツ（糸満市西崎球場）

18:30　パナマ　ー　チャイニーズ・タイペイ（糸満市西崎球場）

 

 

2025年9月8日(月)

10:30　中国　ー　アメリカ（沖縄セルラースタジアム那覇）

14:30　オーストラリア　ー　チャイニーズ・タイペイ（沖縄セルラースタジアム那覇）

14:30　ドイツ　ー　パナマ（糸満市西崎球場）

2025年9月9日(火)

10:30　オーストラリア　ー　アメリカ（沖縄セルラースタジアム那覇）

10:30　パナマ　ー　中国（糸満市西崎球場）

18:30　チャイニーズ・タイペイ　ー　ドイツ（糸満市西崎球場）

順位決定戦※各グループ4,5,6位が対戦

2025年9月11日(木)

　ー　（糸満市西崎球場）

　ー　（糸満市西崎球場）

　ー　（糸満市西崎球場）

 

 

2025年9月12日(金)

　ー　（糸満市西崎球場）

　ー　（糸満市西崎球場）

　ー　（糸満市西崎球場）

2025年9月13日(土)

　ー　（糸満市西崎球場）

　ー　（糸満市西崎球場）

　ー　（糸満市西崎球場）

スーパーラウンド

2025年9月11日(木)※各グループ1,2,3位が対戦

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

 

2025年9月12日(金)

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

2025年9月13日(土)

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

決勝・3位決定戦

2025年9月14日(日)11:00

3位決定戦

スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

 

2025年9月14日(日)16:00

決勝

スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

【了】