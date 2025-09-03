Fujii Kaze、3rdアルバムより「Prema」MVプレミア公開決定

Fujii Kazeが、9月5日（金）にリリースする3年ぶり3枚⽬のスタジオアルバム『Prema』（全英語詞）より、「Prema」の Music Videoを、9月5日（金）13時（日本時間）にプレミア公開することを発表した。

『ミュージックステーション』（テレビ朝日系 午後9時）への初出演など、連日大きな話題となっているFujii Kaze。アルバム楽曲の配信も9月5日（金）13時にリリースされる。

＜リリース情報＞

Fujii Kaze

3rdアルバム『Prema』

2025年9月5日（金）リリース

https://fujii-kaze.lnk.to/Prema-CD_LP

https://Fujii-Kaze.lnk.to/Prema

=収録内容=

＜CD＞

DISC 1 *初回盤・通常盤共通

1. Casket Girl

2. I Need U Back

3. Hachikō

4. Love Like This

5. Prema

6. It Ain't Over

7. You

8. Okay, Goodbye

9. Forever Young

DISC 2 *初回盤のみ

1. grace

2. Feelin Go(o)d

3. Workin Hard

4. Its Alright

5. 花

6. 満ちてゆく

7. 真っ白

＜RECORD＞

SideA

1. Casket Girl

2. I Need U Back

3. Hachikō

4. Love Like This

5. Prema

SideB

1. It Ain't Over

2. You

3. Okay, Goodbye

4. Forever Young

公式サイト https://fujiikaze.com