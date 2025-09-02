パーソルキャリアはこのほど、dodaエージェントサービスを利用して今年7月に転職決定した個人における、転職前後の平均年収変動額と年収変動割合を発表した。
まず、転職前後の平均年収変動額は+9.4万円となった。
転職後に年収が増加した個人に限定すると、+71.7万円となっている。
転職後に年収が増加した個人の割合は、60.8%。
業種別で見てみると、IT通信が67.1%、職種別では技術職(SE・インフラエンジニア・Webエンジニア)が69.9%でそれぞれトップとなっている。
