エン・ジャパンは、「早期離職」についてのアンケート調査結果を8月27日に発表した。同調査は2025年7月1日～8月3日の期間、「エン転職」を利用するユーザー2,502人を対象にインターネットを用いて行われた。

入社して半年以内の”早期離職”を経験したことはあるか聞いたところ、31％が「ある」と回答。年代別での大きな差はなかった(20代:32％、30代:34％、40代以上:30％)。

続けて早期離職の経験者に、早期離職を後悔したことがあるか尋ねたところ、20%が「ある」と回答。年代別では20代:27％、30代:21％、40代以上:17％で、若い年代ほど後悔する傾向にあることが分かった。また、後悔した理由第1位は「転職活動が大変になった」(66％)だった。

また、早期離職を経験したことがある人に、辞めた際の職種を聞いたところ、上位は「営業系」(22％)、「バックオフィス・事務系」(21％)だった。

次に、同じく早期離職を経験したことがある人に離職の理由を聞くと、上位は「入社前に聞いていた情報と違ったから」(38％)、「ハラスメントに遭ったから」(30％)だった。

続けてどんな条件・制度、事前情報があれば早期離職しなかったと思うか尋ねると、上位は「事前にネガティブな情報も聞いている」(44％)、「良好な人間関係がある」(43％)だった。