JFA（日本サッカー協会）は9月1日、今月に行われるアメリカ遠征に臨む日本代表メンバーに選出されていたDF安藤智哉（アビスパ福岡）が、ケガのために不参加となることを発表した。安藤に代わる追加招集選手は決まり次第発表される。

現在26歳の安藤はこれまでにFC今治、大分トリニータ、そしてアビスパ福岡で活躍。今季よりプレーしている福岡では、ここまで行われた2025明治安田J1リーグで27試合出場4ゴールを記録。8月31日に行われた第28節柏レイソル戦（●1－2）にもフル出場していた。

安藤は今年7月に行われた東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会で日本代表に初招集され、同大会では2試合にフル出場して優勝に貢献。国内組のみの編成だったE-1選手権に続き、今回は海外組も含めた日本代表メンバーに選出されていたが、無念の不参加が決まった。

日本代表は9月、FIFAワールドカップ26共催国の一つであるアメリカ合衆国に遠征し、現地時間6日にメキシコ代表、9日にアメリカ代表と対戦する。メキシコ戦は日本時間7日の11時キックオフ予定でNHK総合テレビにて生中継、NHKプラスでも同時、およびU-NEXTにてリアルタイム配信・見逃し配信される。また、アメリカ戦は日本時間10日の8時37分キックオフ予定となっており、NHK BSにて生中継、およびU-NEXTにてリアルタイム配信／見逃し配信される予定だ。

