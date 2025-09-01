堺雅人と井川遥共演の映画『平場の月』、新たな場面写真17点が一挙公開

俳優の堺雅人と井川遥が主演を務める映画『平場の月』(11月14日公開)の新たな場面写真17点が一挙公開となった。

『平場の月』は、第32回山本周五郎賞を受賞した朝倉かすみの小説を原作とした作品で、時を経て再会した中学時代の同級生が、様々な人生経験を積んだ上で意気投合し、離れていた歳月を埋め、心を通わせていくさまを描いている。

妻と別れ、地元に戻り印刷会社に再就職し、慎ましく、平穏に生活する主人公・青砥健将を演じるのは、映画主演が『DESTINY 鎌倉ものがたり』以来8年ぶりとなる堺雅人。青砥が中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子を演じるのは、堺とは『半沢直樹』以来の共演となる井川遥。2人の中学生時代を演じるのは、TBSドラマ『不適切にもほどがある!』のキヨシ役で注目を集めた坂元愛登、ドラマ『あなたを奪ったその日から』での好演も記憶に新しい一色香澄。須藤の妹・前田道子役を演じるのは中村ゆり。青砥が勤める印刷会社の同僚・八十島庄助役にでんでん。青砥の元妻役には吉瀬美智子。そして、青砥の同級生・江口剛役に、堺とは『リーガルハイ・スペシャル』以来、11年振りの共演となる大森南朋の出演も決定している。

この度、新たな場面写真17点が一挙公開となった。自転車に二人乗りをしながら無邪気に笑う青砥(堺)と須藤(井川)や、公園のベンチに腰掛け肩の力を抜いて会話を楽しむ瞬間、居酒屋でビールを飲みながらお互いをねぎらう場面など、徐々に心の距離を縮めていく二人の温かな関係性を鮮やかに映し出している。さらには、二人の中学生時代の様子も描かれ、教室での何気ない一コマは、まさに青砥と須藤の「初恋」を思い起こさせ、彼らの物語により一層の深みを与えている。他にも、中村ゆり演じる須藤の妹・みっちゃんや吉瀬美智子演じる青砥の元妻、でんでんや椿鬼奴演じる青砥の同僚、安藤玉恵や大森南朋演じる青砥と須藤の同級生など、青砥と須藤の恋の満ち欠けを見守る人々の姿も捉えられている。

