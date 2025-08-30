元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で19日に公開された動画に出演。2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)日本代表候補で「外せない」外野手について語った。

古田敦也氏

WBC日本代表候補で「外せない」外野手

この動画では、藤本博史氏、井口資仁氏、平石洋介氏とともに、2026年のWBC日本代表候補を考える企画を実施。3人が共通して、外野手に鈴木誠也と近藤健介を選んでいることに対し、古田氏も「やっぱり、誠也と近藤は外せないよね」と納得する。

また、自身が今シーズンの開幕前に考えていたメンバーにも、外野手に鈴木と近藤が名を連ねており、古田氏は「みんな、鈴木誠也と近藤は入れたいよね」と述べつつ、「あと、周東くんも外せない」と、同じく全員が共通して選出していた周東佑京にも言及していた。