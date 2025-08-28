歌舞伎俳優・松本幸四郎の主演でドラマシリーズ・劇場版・ラジオドラマ・歌舞伎と展開されてきた、池波正太郎の時代小説『鬼平犯科帳』(文春文庫刊)が、『時代劇専門チャンネル presents プレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」』として、2026年1月29日・30日に東京・浅草公会堂で上演されることが決まった。

堀内賢雄

この朗読劇で“鬼平”こと長谷川平蔵役を演じるのは、洋画、海外ドラマの吹き替えをはじめとする数々の役柄をこなし、アニメ『鬼平』でも長谷川平蔵役を演じ、松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』では語りを務める声優・堀内賢雄。そんな堀内の呼びかけに応じ、井上和彦、佐々木勝彦、高木渉、中尾隆聖、三上哲という豪華声優陣が集結する。

追加キャストの発表とチケット発売は、10月を予定している。

なお、松本幸四郎主演のドラマシリーズ『鬼平犯科帳』は、SEASON3の製作、2026年の放送・配信が決まっている。

■堀内賢雄 コメント

鬼の平蔵、“鬼平”、役者なら誰しもが演じてみたい、とても魅力的なキャラクターを9年前にアニメ『鬼平』で僭越ながら演じさせていただきました。まさに至福の時間を過ごすことができました。今回朗読劇でオファーを受け、再度“鬼平”を演じられる喜びで身が引き締まる思いです。今現在松本幸四郎さんの『鬼平犯科帳』で語りを担当させていただいていますが、時代劇の素晴らしさ、物作りの素晴らしさ、『鬼平犯科帳』という作品の素晴らしさに毎回感動の連続です。今回は朗読劇で語りのプロの皆様と、また一味違ったアプローチで鬼平ファンの方々に感動を与えられたら幸甚の極みです。ワタシも今から、楽しみでいっぱいです。