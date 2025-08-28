「英語ができなくて不安…」「現地でうまく通じるかな…」そんな心配を抱えている方も、ご安心を！ 実は、旅先で必要とされる英語の多くは、中学で習ったようなシンプルなフレーズで充分通じます。

難しい単語や完璧な文法は要りません。必要なのは、シンプルに使える言い回しをいくつか覚えておくこと。それだけで、道を聞く、注文する、感想を伝える——そんな日常のやり取りがスムーズになり、現地の人との心の距離もぐっと縮まります。いまやAIや翻訳ツールがある時代。でもやっぱり、自分の声で、自分の言葉で「伝えられた！」という感覚は、特別なものです。

この記事では、「テンプレート型」のフレーズを10個ご紹介。一部の表現を覚えておけば、一部を入れ替えるだけでいろいろな場面に応用できます。まさに“ポケットに入れておける旅の相棒”のようなフレーズばかり。「伝わった！」「通じた！」という体験につながる、シンプルで頼もしいフレーズを手に入れて、言葉で旅する楽しさを味わってみましょう。

1. Where is ＋ 場所？

意味：～はどこですか？

文法ポイント：「Where is～？」は場所をたずねる定番表現。「is」のあとは名詞が続きます。

【例文】

Where is the nearest station?（最寄りの駅はどこですか？）

Where is the restroom?（トイレはどこですか？）

スマホの地図を見せてこのひと言を言うだけ！道をたずねるのって気楽なんです。教えてもらった後の「通じた！」体験が自信になります。

2. I’d like ＋ 名詞 / to＋動詞

意味：～をお願いします／～したいのですが

文法ポイント：「I’d like」は「I would like」の省略形で、丁寧な依頼や希望を表します。

【例文】

I’d like chicken, please.（チキンをお願いします（機内食の好みを伝える））

I’d like to check in.（チェックインしたいのですが）

食べ物飲み物も、チェックインも、これで安心して伝えられます。丁寧にお願いできるから、旅先で好印象を残せるかも！

3. What kind of ＋ 名詞 do you have?

意味：どんな～がありますか？

文法ポイント：「What kind of ＋ 名詞」で「どんな種類の～がありますか？」

【例文】

What kind of drinks do you have?（どんな飲み物がありますか？）

What kind of souvenirs do you have?（どんなお土産がありますか？）

メニューや商品、サービスなどのラインナップなどを知りたい時の定番フレーズ！選択肢から選ぶ余地があると、旅先の楽しみがグッと広がります。

4. Can I have ＋ 食べ物・飲み物・買い物

意味：～をもらえますか？（注文時）

文法ポイント：「Can I have～？」は、カジュアルかつ丁寧に注文を伝えられる便利な表現。「Can I～？」は許可を求めるときにも使える定番の聞き方です。

【例文】

Can I have the pasta?（パスタをもらえますか？）

Can I have an iced coffee?（アイスコーヒーをもらえますか？）

Can I use this?（これを使ってもいいですか？）

「Can I have～?」は、機内でもレストランでも大活躍。実は英語圏の子どもも最初に覚える“注文フレーズ”です。伝わった瞬間が何よりのごちそうです！

5. Can I try this on?

意味：これを試着してもいいですか？

文法ポイント：「Can I ＋ try on」で「試着してもいいですか？」。“try on” は「服や靴などを身につけて試す」という決まった表現です。ちなみに「Can I try this?」だけだと、「これを試してもいいですか？」という意味になり、試食や体験など広い意味になります。

【例文】

Can I try a smaller size on?（もう少し小さいサイズを試してもいいですか？）

Can I try these shoes on?（この靴を試してもいいですか？）

リゾートに赴いて、ウキウキと現地の洋服が欲しくなったり、あるいは予想せぬ寒暖差で上着が必要になったり。そんなシチュエーションで使えます。

6. I’m looking for ＋ 名詞

意味：～を探しています

文法ポイント：「look for」は「～を探す」という意味。「I’m looking for～」は現在進行形で「今まさに探している」状態を表します。

【例文】

I’m looking for a pharmacy.（薬局を探しています）

I’m looking for a taxi stand.（タクシー乗り場を探しています）

何かを探している時、困っている時にこのフレーズを。助けてもらえた後に、良き旅の思い出になります。

7. Could you take a picture of us?

意味：写真を撮っていただけますか？

文法ポイント：「Could you ＋ 動詞」は丁寧な依頼表現。後ろに色々つけることができますが、旅行と言えば写真！このフレーズを丸ごと覚えておこう。長いと感じたら「of us」はなくても通じます。

【例文】

Could you take a picture of me?（私の写真を撮っていただけますか？）

Could you take a picture of us?（私たちの写真を撮っていただけますか？）

スマホを渡してこの一言。シャッターの後に「Perfect!」と返ってくると、英語でお願いできた満足感がグッと高まります。

8. What time does it open/close?

意味：何時に開きますか／閉まりますか？

文法ポイント：「What time does ＋ 主語（it）＋ 動詞？」で、時間をたずねる疑問文が作れます。その場にいるスタッフに直接たずねる場合は、「What time do you open?」で大丈夫！

【例文】

What time does the museum open?（博物館は何時に開きますか？）

What time does this place open?（ここは何時に開きますか？）

美術館やマーケットの前で「開いてるかな？」と不安になったらこの一言を。スマホで調べる前に、勇気を出して尋ねてみよう。

9. Is there a ＋ 場所 near here?

意味：近くに～はありますか？

文法ポイント：「Is there～？」は何かの存在をたずねる表現。場所を表す語句と一緒に使います。

【例文】

Is there a nice café near here?（この近くに美味しいカフェはありますか？）

Is there a bus stop near here?（このあたりにバス停はありますか？）

「Where is～？」は“ある前提”で場所をたずねる表現、「Is there～？」は“あるかどうか”を確認する表現です。聞いた結果、穴場の場所を知ることができたら、旅の満足度が爆上がりです。

10. I like ＋ 名詞 / 動詞-ing

意味：～が好きです／～が気に入りました

文法ポイント：「I like ＋ 名詞／動詞-ing」で、自分の好みや感想を伝えられます。

【例文】

I like this place!（この場所、気に入りました！）

I like walking around the city.（街を歩き回るのが好きです）

このシンプルすぎる一言ですが、言われた相手は嬉しいものです。旅先で出会った人との心の距離をぐっと縮めてくれます！

番外編：大事な一言フレーズ

どんな英語フレーズよりも、旅先で一番頼りになるのが、「Excuse me」「Please」「Thank you」といった、ひと言フレーズです。

たとえば、道をたずねるときに “Excuse me.” を使えば、グッと話しかけやすい。相手だって心構えできる。注文時に “Please” を添えれば、丁寧で感じの良い印象に。何かをしてもらったら、にっこり笑って “Thank you.”。これだけで、旅はもっと温かく、心の通うものになるはずです。

おわりに

英語を話すことに自信がないと感じている方も、「中学英語でここまで通じるんだ！」という体験は、旅の景色に負けないほど心に残るもの。今回ご紹介した10フレーズは、どれも中学レベルの英語で言えるシンプルなものばかり。それでいて、実際の旅先ではしっかりと伝わり、相手と通じ合うことができます。

「通じた！」「伝わった！」という小さな成功体験は、旅を何倍も豊かにしてくれます。そしてその経験が、「英語って楽しい」「また使ってみたい」という気持ちにつながります。

英語が苦手だと思っている方こそ、まずはこの10フレーズをポケットに入れてみてください。メニューを頼むとき、道に迷ったとき、写真を撮ってもらいたいとき…英語でやりとりができた瞬間、自分の中の世界が少し広がるはずです。

旅の思い出に「言葉で通じ合えた記憶」も、ぜひ一緒に加えてみませんか？