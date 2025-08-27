FFF（フランスサッカー連盟）は27日、9月に行われるFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表メンバーを発表した。

2大会ぶりの本大会優勝を目指す“レ・ブルー”が欧州予選に挑む。フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督は、FWキリアン・エンバペやFWウスマン・デンベレらを選出。また、マルセイユからの退団が濃厚となっているMFアドリアン・ラビオなども選ばれ、日本代表MF南野拓実とともにモナコでプレーするFWマグネス・アクリウシェが初招集された。

一方、パリ・サンジェルマン（PSG）の去就が不透明となっているFWランダル・コロ・ムアニや今夏に加入したリヴァプールでさっそく輝きを放つFWウーゴ・エキティケは選外に。それでも攻撃陣を中心に豪華なタレントが並んでおり、フランス代表の厚い選手層を象徴する顔ぶれとなった。

フランス代表は今後、9月5日にポーランドでウクライナ代表と対戦。その4日後となる同月9日には、『パルク・デ・プランス』でアイスランド代表を迎え撃つ。フランス代表のメンバー23名は下記の通り。

◆■フランス代表

▼GK

リュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）

マイク・メニャン（ミラン／イタリア）

ブライス・サンバ（レンヌ）

▼DF

リュカ・ディニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）

マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）

リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）

テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）

イブライマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）

ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）

ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）

ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）

▼MF

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

マヌ・コネ（ローマ／イタリア）

アドリアン・ラビオ（マルセイユ）

オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）

ケフラン・テュラム（ユヴェントス／イタリア）

▼FW

マグネス・アクリウシェ（モナコ）

ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）

ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）

ミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）

マルクス・テュラム（インテル／イタリア）