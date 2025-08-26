ブレーメンは26日、サウサンプトンから日本代表DF菅原由勢が期限付き移籍加入することを発表した。

クラブからの発表によると、レンタル期間は2025－26シーズン終了時にあたる2026年6月30日までの1年間。契約には、来夏のレンタル移籍期間終了後の買い取りオプションも付随していることが明かされている。菅原にとってはキャリア初のブンデスリーガ挑戦となる。ブレーメンにとっては奥寺康彦氏、大迫勇也（現：ヴィッセル神戸）、佐藤恵允（現：FC東京）に次ぐクラブ史上4人目の日本人選手となった。

菅原は2000年6月28日生まれの現在25歳。名古屋グランパスの育成組織出身で、2018年にトップチームデビューを飾ると、翌年夏にはAZへレンタル加入し、欧州でのキャリアをスタートさせる。約5年間を過ごしたオランダの地では公式戦通算198試合に出場し14ゴール29アシストをマーク。昨年夏にはサウサンプトンへ活躍の場を移し、右サイドバック（SB）の主軸として公式戦33試合に出場したが、チームはチャンピオンシップ降格となった。

また、2020年10月にデビューを飾った日本代表ではここまで国際Aマッチ通算15試合に出場し2ゴール1アシストをマーク。FIFAワールドカップ26を約1年後に控える中、移籍という大きな決断を下した。

ブレーメン加入に際し、菅原はクラブを通じて次のように意気込みを示している。

「ここに来ることができて、本当に嬉しく思っています。ブレーメンは僕にとって非常に大きなクラブです。そして、このスタジアムで、ファンの前でプレーすることを待ち遠しく思っています」

また、クラブのプロサッカー部門責任者であるペーター・ニーマイアー氏は「ユキナリが新天地として、私たちのクラブを選んでくれたことを大変嬉しく思います。彼はヨーロッパで長くプレーしてきました。プレミアリーグとエールディヴィジでの経験を持ち合わせており、AZでは公式戦で200試合近くに出場しています。彼がすぐにチームに貢献してくれると確信しており、彼の加入を大変嬉しく思っています」との言葉で菅原の加入を歓迎。ブレーメンを率いるホルスト・シュテッフェン監督も「ユキナリは高いレベルでその実力を発揮しています。スピードがあり、タフな右サイドバックでありながら、サイドの他のポジションもこなすことができる。話し合いの中で、彼は非常に前向きな姿勢とメンタリティを示してくれました。彼がチームにとって素晴らしい戦力になると確信しています」と語った。

【動画】ブレーメンのユニフォームに袖を通した菅原由勢