ランナーの皆さん、長距離を走るたびに襲いかかる足の痛みや疲労に、もう悩まされるのは終わりにしませんか？ 最高のコンディションで北海道マラソン2025のゴールテープを切りたいなら、あなたの「足元」に隠された可能性を最大限に引き出すチャンスが到来しました。スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」が、北海道マラソンEXPO2025で、まさにランナーのための「足元からの革命」を巻き起こします！

北海道マラソンEXPO2025で体験！あなたの足が変わる「究極のサポート」

2025年8月31日(日)に開催される「北海道マラソン2025」。雄大な北海道の大地を舞台に、自己ベスト更新や完走を目指すランナーにとって、この夏最大の挑戦となるでしょう。この特別な大会を足元から力強く支えるのが、スポーツサポートのプロフェッショナル、ザムストです。彼らがEXPOで提供する画期的な体験は、あなたのランニングライフを劇的に変えるかもしれません。

医療メーカーの知見が息づくザムストの信頼性

なぜ多くのランナーがザムストを信頼し、選び続けているのでしょうか？ その秘密は、彼らの揺るぎないルーツにあります。ザムストを展開する日本シグマックス株式会社は、なんと1973年創業の医療メーカー。整形外科向けの製品開発で培われた深い知識と最先端の技術が、ザムストのすべての製品に惜しみなく注がれています。

: ケガと隣り合わせのアスリートを支える上で、医療の専門知識は不可欠です。ザムストは、その最前線で得たノウハウを製品に活かしています。: 1993年のブランド誕生以来、30年以上にわたり多くのアスリートをサポートし続けてきた実績は、信頼の証そのものです。

「身体活動支援業」を事業ドメインとする日本シグマックスは、スポーツ分野だけでなく、日常生活やワーカーズケアにまでその技術を広げています。まさに、人々の「動く」を支えるプロフェッショナル集団なのです。

北海道マラソンEXPO2025で「足元からの革命」を体験せよ！

北海道マラソンEXPO2025は、ランナーにとって見逃せないザムストブースが目玉です。ここでは、単に製品を見るだけでなく、自身の足と真剣に向き合い、パフォーマンス向上に繋がる画期的な体験が待っています。

開催日時: 2025年8月29日（金）・30日（土） 場所: 大通公園8丁目チップチェックテント前

最新型3Dスキャナ「MyFootcraft」で足の真実を知る（無料！）

ランナーにとって、足はまさに走りの命。しかし、「自分の足の形や特徴を正確に把握しているか？」と問われると、多くの人が首をかしげるのではないでしょうか。ザムストブースでは、最新型3Dスキャナ「MyFootcraft」による無料足形計測を受けられます。専門スタッフが、あなたの足のアーチの高さや骨の並び（アライメント）など、詳細な形状をわかりやすく説明。まるで自分の足の「カルテ」を受け取るような感覚で、足の特性を深く理解できます。

足の特性を知ることは、最適なシューズ選び、効率的なトレーニング、そして何よりもケガの予防に直結します。この貴重な機会をぜひ活用してください！

さらに、足形計測を体験した先着500名にはオリジナルトートバッグのプレゼントも。これは嬉しい特典ですね！

その場で完成！あなただけのオーダーメイドインソール

無料足形計測で足の知識を得たら、次はその知識を最大限に活かしましょう。ザムストブースでは、オーダーメイドインソールの作製・販売も行われます。

アーチの高さや左右差まで細かく考慮し、あなたの足に完璧にフィットするインソールを専門スタッフがその場で作り上げてくれます。既製品では得られなかった理想のフィット感とサポート力で、足元からランニングフォームを最適化し、快適な走りを実現。マラソンEXPOでこれほどパーソナルなサービスを受けられるのは、まさに「お宝発見」と言えるでしょう。

「ん～やってみよう！」三津家貴也さんと会えるチャンス！

ランナーの皆さんにとって、さらなる嬉しいサプライズが！ 8月30日(土)14:00からは、ザムストのランニングスペシャルアンバサダー、あの三津家貴也（みつかたかや）さんがブースに来場し、販売応援を行います！

「ん～やってみよう！」でおなじみの三津家さんに直接会って、アドバイスをもらったり、モチベーションを高めたりできる絶好のチャンスです。完走を目指す方も、記録更新を狙う方も、この機会にぜひ足を運んでみてください。

トップアスリートも信頼するザムストのサポート力

ザムストの製品は、その高い品質と効果から、多くのトップアスリートやプロチームに選ばれ続けています。バレーボールの西田有志選手、バスケットボールの富樫勇樹選手、サッカーの宮市亮選手、テニスの西岡良仁選手など、名だたる選手たちがザムストの製品を愛用していることからも、その信頼性は明らかです。

彼らの最高のパフォーマンスを引き出すために選ばれるブランドが、私たち一般ランナーの足元も力強く支えてくれる。これは、北海道マラソンへの挑戦を控えるランナーにとって、非常に心強い事実ではないでしょうか。

ランナーのパフォーマンスを支えるザムストのおすすめ製品ラインナップ

EXPOでの特別な体験も素晴らしいですが、ザムストには日々のトレーニングや本番で活躍する魅力的な製品がたくさんあります。ここでは、ランニング担当者おすすめの製品をいくつかご紹介します。

ザムスト Footcraft BALANCE（フットクラフト バランス）

足のアーチタイプに合わせて選べる既製の高機能インソール。足底のバランスを整え、安定したランニングをサポートします。3つのアーチタイプ（ハイアーチ、ノーマルアーチ、ローアーチ）から自分の足に合うものを選べ、オーダーメイドとまではいかなくても、よりパーソナルなフィット感を求めるランナーにおすすめです。

ザムスト アームスリーブ

腕の筋肉をサポートし、パフォーマンス維持と疲労軽減に貢献するアームスリーブ。適度な着圧が筋肉のブレを抑え、効率的な腕振りをサポートします。日焼け対策や体温調節にも役立ち、特に暑い時期のレースでは重宝するでしょう。

ザムスト FILMISTA KNEE（フィルミスタ ニー）

薄くて軽くて動きやすい、ひざを保護するサポーター。独自の薄型設計で、ウェアの下に着用してもかさばりにくいのが魅力です。ひざの安定性を高めつつ、ランニング中の違和感を最小限に抑えます。

ザムスト RK-1 Plus（アールケーワンプラス）

ランニングによるひざの外側への負担を軽減するサポーター。ひざ外側への負担を軽減する構造で、腸脛靭帯炎などランナー特有のトラブル対策に特化しています。長距離を走るランナーの強い味方となるでしょう。

北海道の地で最高のランニング体験を！

北海道マラソン2025は、美しい札幌の街を駆け抜け、自身の限界に挑戦する、特別な一日となるでしょう。その挑戦を、足元から強力にサポートしてくれるザムストの存在は、ランナーにとって本当にありがたいものです。

EXPOに足を運び、自身の足と向き合い、最新のサポート技術を体感してみてください。きっと、あなたのランニングが新たなステージへと進むきっかけになるはずです。最高の状態でスタートラインに立ち、最高の笑顔でゴールテープを切れるよう、ザムストと共に北海道マラソンを楽しみましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。