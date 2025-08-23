2025明治安田J2リーグ第27節の8試合が23日に行われた。

首位の水戸ホーリーホックはサガン鳥栖に2度リードしたものの、試合終了目前に追いつかれて、2－2のドローに終わった。RB大宮アルディージャは85分に杉本健勇がこじ開けて、ロアッソ熊本を下した。

徳島ヴォルティスは前半に高木友也が挙げた1点を守り抜いてモンテディオ山形を撃破。ジュビロ磐田も前半の2得点でカターレ富山を下して連勝を収めた。

FC今治はマルクス・ヴィニシウスが2ゴールの活躍を披露し、ブラウブリッツ秋田に逆転勝利で連勝を「5」に伸ばした。

大分トリニータは竹中穣体制の初陣でいわきFCと敵地で対戦したが、0－4の完敗で10試合未勝利となった。北海道コンサドーレ札幌は敵地でヴァンフォーレ甲府に競り勝ち、柴田慎吾監督の下で初勝利を飾った。

最下位の愛媛FCは6連敗。藤枝MYFC戦は先制したものの、4失点で逆転負けを喫した。

今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第27節

▼8月23日（土）

ブラウブリッツ秋田 1－2 FC今治

いわきFC 4－0 大分トリニータ

ヴァンフォーレ甲府 1－2 北海道コンサドーレ札幌

RB大宮アルディージャ 1－0 ロアッソ熊本

藤枝MYFC 4－1 愛媛FC

徳島ヴォルティス 1－0 モンテディオ山形

サガン鳥栖 2－2 水戸ホーリーホック

ジュビロ磐田 2－0 カターレ富山

▼8月24日（日）

18:00 V・ファーレン長崎 vs レノファ山口FC

19:00 ベガルタ仙台 vs ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（52／＋17）

2位 千葉（48／＋14）

3位 大宮（47／＋16）

4位 徳島（47／＋13）

5位 長崎（45／＋6）

6位 磐田（44／＋7）

7位 今治（43／＋8）

8位 仙台（43／＋5）

9位 鳥栖（43／＋3）

10位 甲府（38／＋3）

11位 札幌（37／－10）

12位 いわき（33／＋1）

13位 藤枝（32／－2）

14位 秋田（31／－10）

15位 山形（29／－3）

16位 大分（28／－10）

17位 熊本（27／－10）

18位 富山（23／－13）

19位 山口（21／－10）

20位 愛媛（16／－25）