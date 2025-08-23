横浜DeNA・フォード、2軍戦でスリーランホームラン！3安打3打点の活躍

プロ野球 最新情報
横浜DeNAベイスターズのマイク・フォードは23日、ロッテ浦和球場で行われた千葉ロッテマリーンズとの二軍戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。同試合の初回に、先制スリーランホームランを放った。
初回、1死一、二塁の場面で打席には4番・フォードが入った。
ロッテの先発・唐川侑己の初球を振り抜くと、大きな当たりが右中間に飛んだ。打球はぐんぐん伸び、先制のスリーランホームランとなった。
その後、フォードは第2打席で右安打を放つと、第4打席でも右安打をマーク。この日はフォードが3安打を放つ活躍を見せ、試合はDeNAが4-0で勝利した。
今季途中からDeNAに復帰したフォードだが、一軍では21試合の出場で打率.154、1打点にとどまった。
チームの起爆剤になるため、打撃でアピールしていきたい。
【動画】打った瞬間...フォードの先制ホームランがこれだ！
「DAZNベースボール」の公式Xより
シーズン終盤はこの男の季節
まさに完璧！
打った瞬間確信
フォードが先制3ランホームラン
⚾プロ野球 ファーム (2025/8/23)
🆚ロッテ×DeNA
📱live on DAZN
