横浜DeNA・フォード、2軍戦でスリーランホームラン！3安打3打点の活躍

プロ野球 最新情報

横浜DeNAベイスターズのマイク・フォードは23日、ロッテ浦和球場で行われた千葉ロッテマリーンズとの二軍戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。同試合の初回に、先制スリーランホームランを放った。



初回、1死一、二塁の場面で打席には4番・フォードが入った。







ロッテの先発・唐川侑己の初球を振り抜くと、大きな当たりが右中間に飛んだ。打球はぐんぐん伸び、先制のスリーランホームランとなった。



その後、フォードは第2打席で右安打を放つと、第4打席でも右安打をマーク。この日はフォードが3安打を放つ活躍を見せ、試合はDeNAが4-0で勝利した。



今季途中からDeNAに復帰したフォードだが、一軍では21試合の出場で打率.154、1打点にとどまった。



チームの起爆剤になるため、打撃でアピールしていきたい。









【動画】打った瞬間...フォードの先制ホームランがこれだ！

「DAZNベースボール」の公式Xより









⚾プロ野球 ファーム (2025/8/23)

🆚ロッテ×DeNA

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】