楽天、村林の1打点で1点リード

楽天は2回表、村林一輝選手のタイムリーで先制。その後、両チームともに追加点なく、6回を終えて楽天が1-0と僅差のリードを保っている。中日は反撃の糸口を掴めるか。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 48 28 19 1 .596 -
1 阪神 48 28 19 1 .596 -
3 巨人 48 25 23 0 .521 3
4 DeNA 48 21 25 2 .457 6
5 広島 46 18 26 2 .409 8
6 中日 48 17 30 1 .362 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 48 28 20 0 .583 -
1 西武 50 28 20 2 .583 -
3 ソフトバンク 47 24 23 0 .511 3
4 日本ハム 51 25 26 0 .490 4
5 ロッテ 48 23 25 0 .479 5
6 楽天 48 19 28 1 .404 8