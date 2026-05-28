ロッテ、広島に2点リードで後半戦へ
ロッテは3回以降、広島に先制を許すも、4回に佐藤都志也の2打点などで3点、5回にも1点を追加しリードを広げた。6回裏に広島が1点を返したが、ロッテが4-2で試合を折り返した。
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「広島カープ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|48
|28
|19
|1
|.596
|-
|1
|阪神
|48
|28
|19
|1
|.596
|-
|3
|巨人
|48
|25
|23
|0
|.521
|3
|4
|DeNA
|48
|21
|25
|2
|.457
|6
|5
|広島
|46
|18
|26
|2
|.409
|8
|6
|中日
|48
|17
|30
|1
|.362
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|48
|28
|20
|0
|.583
|-
|1
|西武
|50
|28
|20
|2
|.583
|-
|3
|ソフトバンク
|47
|24
|23
|0
|.511
|3
|4
|日本ハム
|51
|25
|26
|0
|.490
|4
|5
|ロッテ
|48
|23
|25
|0
|.479
|5
|6
|楽天
|48
|19
|28
|1
|.404
|8