ロッテ、広島に2点リードで後半戦へ

ロッテは3回以降、広島に先制を許すも、4回に佐藤都志也の2打点などで3点、5回にも1点を追加しリードを広げた。6回裏に広島が1点を返したが、ロッテが4-2で試合を折り返した。

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