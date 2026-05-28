日本ハム、阪神に2点リードで後半戦へ
日本ハムは3回表に田宮、万波の活躍で一挙3点を奪い逆転。阪神は1回裏に1点を先制したが、その後追加点を奪えていない。6回終了時点で日本ハムが3-1とリードしている。
【スタメン】
阪神: 1(中)髙寺 望夢 2(二)中野 拓夢 3(左)森下 翔太 4(右)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(三)立石 正広 7(捕)梅野 隆太郎 8(遊)熊谷 敬宥 9(投)木下 里都
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(捕)田宮 裕涼 3(中)Ｒ・カストロ 4(一)Ｆ・レイエス 5(右)万波 中正 6(左)清宮 幸太郎 7(三)郡司 裕也 8(二)奈良間 大己 9(投)福島 蓮
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|48
|28
|19
|1
|.596
|-
|1
|阪神
|48
|28
|19
|1
|.596
|-
|3
|巨人
|48
|25
|23
|0
|.521
|3
|4
|DeNA
|48
|21
|25
|2
|.457
|6
|5
|広島
|46
|18
|26
|2
|.409
|8
|6
|中日
|48
|17
|30
|1
|.362
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|48
|28
|20
|0
|.583
|-
|1
|西武
|50
|28
|20
|2
|.583
|-
|3
|ソフトバンク
|47
|24
|23
|0
|.511
|3
|4
|日本ハム
|51
|25
|26
|0
|.490
|4
|5
|ロッテ
|48
|23
|25
|0
|.479
|5
|6
|楽天
|48
|19
|28
|1
|.404
|8