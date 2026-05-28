日本ハム、阪神に2点リードで後半戦へ

日本ハムは3回表に田宮、万波の活躍で一挙3点を奪い逆転。阪神は1回裏に1点を先制したが、その後追加点を奪えていない。6回終了時点で日本ハムが3-1とリードしている。

【スタメン】

阪神: 1(中)髙寺　望夢 2(二)中野　拓夢 3(左)森下　翔太 4(右)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(三)立石　正広 7(捕)梅野　隆太郎 8(遊)熊谷　敬宥 9(投)木下　里都

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(捕)田宮　裕涼 3(中)Ｒ・カストロ 4(一)Ｆ・レイエス 5(右)万波　中正 6(左)清宮　幸太郎 7(三)郡司　裕也 8(二)奈良間　大己 9(投)福島　蓮

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 48 28 19 1 .596 -
1 阪神 48 28 19 1 .596 -
3 巨人 48 25 23 0 .521 3
4 DeNA 48 21 25 2 .457 6
5 広島 46 18 26 2 .409 8
6 中日 48 17 30 1 .362 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 48 28 20 0 .583 -
1 西武 50 28 20 2 .583 -
3 ソフトバンク 47 24 23 0 .511 3
4 日本ハム 51 25 26 0 .490 4
5 ロッテ 48 23 25 0 .479 5
6 楽天 48 19 28 1 .404 8