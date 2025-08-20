CS放送のGAORA SPORTSは、8月21日に『GAORAプロ野球中継(ファイターズ)北海道日本ハムvsオリックス(8.21エスコンフィールド)』(17:30～※ファーストピッチは17:40頃)を生中継。日向坂46の藤嶌果歩がファーストピッチに挑む。

試合開始30分前から試合終了まで完全生中継しているGAORA SPORTSの『GAORAプロ野球中継(ファイターズ)』。8月21日はエスコンフィールドHOKKAIDOで「北海道日本ハムvsオリックス」が開催されるが、試合前には日向坂46のメンバーで北海道出身の藤嶌果歩が昨年に続いてファーストピッチを務める。

昨年6月、ファーストピッチの大役に臨んだ藤嶌。惜しくもワンバウンドとなったが、「すごく緊張したんですけど、楽しんで(投げることが)できて良かったです」と笑顔で振り返った。それ以来となる今回のファーストピッチでどんな投球を披露してくれるのか、注目が集まる。

また、試合中のイニング間には、藤嶌がファイターズガールとともに「きつねダンス」を披露する予定。ファイターズの試合で定番となっている同パフォーマンスに、藤嶌が加わることでスタジアム全体がさらに盛り上がること間違いない。GAORA SPORTSでは、ファーストピッチだけでなく、「きつねダンス」の様子も番組内で放送。野球ファンはもちろん、日向坂46や藤嶌果歩のファンにとっても見逃せない内容だ。

プロ野球もシーズンの佳境を迎えており、北海道で激しい攻防戦が繰り広げられるが、藤嶌のファーストピッチときつねダンスが彩りを添える。

■藤嶌果歩 コメント この度ファーストピッチをさせていただくことになりました、日向坂46の藤嶌果歩です! 去年初めてマウンドに立たせてもらった時のドキドキワクワクした気持ちは、今でも忘れられないくらい幸せな思い出です! 今年はもっとかっこよく投げて、成長した姿を皆さんに見届けてもらえたらと思います! ハッピーオーラで頑張ります!