日本マクドナルドは8月20日より2週間限定で、「チーズチーズダブルチーズバーガー」(単品500円～、バリューセット800円～)、「チーズチーズてりやきマックバーガー」(単品470円～、バリューセット770円～)、朝マック限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」(単品450円～、バリューセット650円～、コンビ510円～)を全国のマクドナルド店舗で発売する。

神出鬼没「チーチー」2種が登場

「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」の愛称で親しまれている本商品は、これまで限られた店舗において期間限定で登場することが多く、一部でしか食べられない神出鬼没のメニューだった。「食べてみたい」という声を受け、今回、期間限定で全国の店舗にて発売する。

チーズチーズダブルチーズバーガーは、2枚のジューシーな100%ビーフパティに、コクがあるチェダーチーズが2枚、さらに、まろやかなホワイトチェダーチーズを2枚サンドした商品。とろける濃厚な2種のチーズがバーガーの旨みを引き立て、チーズ好きにはたまらない一品に仕上がっている。

チーズチーズてりやきマックバーガーは、ジューシーなポークパティをてりやき風味に仕上げた「てりやきマックバーガー」に、コクのあるチェダーチーズとまろやかなホワイトチェダーチーズをサンドした商品。とろける濃厚な2色のチーズが色のチーズが、てりやきのおいしさを一層引き立てる、コク深い一品。

朝マック限定のチーチーダブチソーセージマフィンは、期間限定で販売し好評だった「ダブチソーセージマフィン」に、ホワイトチェダーチーズを2枚加えた商品。「ダブルチーズバーガー」の味わいをヒントに、ジューシーなソーセージパティ2枚とコクのある旨みが特長のチェダーチーズとホワイトチェダーチーズをそれぞれ2枚入れて、ケチャップとピクルス2枚とともに、もっちりしたオリジナルマフィンでサンドした。

新TVCMは加藤清史郎さん

8月19日から放映の新TVCMでは、加藤清史郎さんが伝説のビジュアル系ロックバンド「LUNASEA」公認のコピーバンド「LUNACHEE(ルナチー)」のボーカリスト役として、本家MVさながらの世界観で商品の魅力をロックに表現する。CM楽曲は、ものまねタレント・たむたむさんがLUNA SEAの代表曲「ROSIER」を商品にちなむ替え歌として歌い上げる。