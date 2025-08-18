セグンダ（スペイン2部）開幕節が17日に行われ、レアル・ソシエダBに所属するセンターバック（CB）喜多壱也が公式戦デビューを飾った。

今夏に、京都サンガF.C.からレアル・ソシエダへと期限付き移籍した喜多は現在19歳。U－20日本代表の主力を張る大型CBは、かつてはMFマルティン・スビメンディやFWミケル・オヤルサバルも在籍した“サンセ（Bチームの愛称）”でプレーすることになると、加入3日後に行われたオサスナBとのプレシーズンマッチではアシストを記録。スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』からも、空中戦やデュエルの強さで高評価を受けていた。

そんななかで迎えたセグンダ開幕節の対戦相手は、元アトレティコ・マドリードのガビ氏が監督を務めるサラゴサに。背番号が『15』に正式決定した喜多は、ベンチスタートとなったものの、FWジョブ・オチエンの先制点で1点リードした70分から途中出場。スペインの地で公式戦デビューを飾り、最終的に18本のシュートを浴びながらも『0』に抑えた守備陣のひとりとして、1－0の勝利に貢献した。

スペイン屈指の育成力を誇るレアル・ソシエダ。それは、若手選手主体のBチームがセグンダに所属している、という事実だけでも証明されるに違いない。そんな『スビエタ（練習場）』で研鑽を積める喜多は、この1年間でどこまで成長するのだろうか。注目の次戦は、24日に行われる第2節マラガ戦となる。

【デビュー】セグンダの試合に70分から途中出場した喜多壱也



