AOKIは、高機能レディースウェア・ブランド「MeWORK(ミワク)」の「神ラクセットアップ」から、夏から残暑厳しい秋まで長く着用できる新作アイテムの販売を開始した。

2025年4月に新登場した『神ラクシリーズ』は、現代女性の多様化するライフスタイルや働き方の中で感じる、「服装ストレス(服へのお悩み)」を5つの“ラク”でサポートするシリーズ。

5つの“ラク”とは、(1)お手入れがラク、(2)チョイスがラク、(3)シーズンケアがラク、(4)マナーケアがラク、(5)動きがラクのこと。さらに、洗える・防シワ・ストレッチといった合計17の機能が、働く女性のさまざまなライフシーンをサポートする。

働く女性のさまざまなライフシーンをサポート

今回新たに販売を開始した『神ラクセットアップ ライトストレッチ』は、ポリエステルとレーヨン・ナイロンを混紡した生地を採用。接触冷感性のある肌あたりがひんやりとしたサラッと感と上品な風合いが特長で、秋まで長く着用できるアイテムになる。

さらに、「MeWORK」の特長でもある、洗える・防シワ・ストレッチの機能を備えており、抜群の機能性で通勤や外回り等、さまざまなビジネスシーンで快適に着用可能。きちんと感がありながらもマシンウォッシャブルな点も 便利だ。

カラーはベーシックな紺、コーディネートのアクセントになるベージュ、秋らしい雰囲気のあるグレーチェックの3色を展開。サイズは3号から17号。

アイテムは、ダブルジャケット(2万6,290円)・ノーカラージャケット(紺のみ・2万1,890円)・ジレ(1万5,290円)・クロップドパンツ(1万3,200円)・ロングタイトスカート(1万1,000円)の5つを用意しているため、組み合わせによって多彩な着こなしが叶う。一部アイテムは店舗限定・8月下旬から販売開始予定。