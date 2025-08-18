暇があるとついスマホに手が伸びがちですが、せっかくの空き時間をもっと有意義に過ごしたい! と思っている人も多いでしょう。そこで本記事では、スマホ以外の暇つぶし方法おすすめ17選を紹介します。「おうち」や「移動中」、「外出先」などシチュエーション別にまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね。

スマホ以外の暇つぶし方法【おうちで】

まずは、おうちでできるスマホ以外の暇つぶしを紹介します。

料理・お菓子作り

料理やお菓子作りは、材料や道具さえあればすぐに取り組める暇つぶし方法です。普段作らないレシピに挑戦したり、ちょっと凝ったスイーツを焼いてみたりするのがおすすめ。初心者でもキッチン用品やレシピ本は簡単に手に入れられるので、安心してチャレンジできます。五感を使って作業する料理は、完成したときの達成感もひとしお。さらにできあがった料理を味わえば満足度が倍増するでしょう。

整理整頓・模様替え

部屋の整理整頓や模様替えは、気持ちもリセットして生活に新鮮な風を運んでくれます。たまっていた書類を片付けるなど少し整理するだけでも気分転換になるはずです。収納用品やインテリアグッズはネット通販などで購入することもできるので、手軽に部屋の雰囲気を変えることができます。自分の好みや季節に合わせて衣類や家具の配置を工夫すれば、毎日のおうち時間がもっと特別なものになるでしょう。

手を動かす趣味

編み物や塗り絵、ペン習字など手を使う趣味は、スマホに頼らずに頭と心をリラックスさせるアナログな暇つぶし方法として、幅広い年代におすすめです。日記やポエムなどを紙に書き留める書き物は、自分の世界に浸れる時間となって心に余裕をもたらすでしょう。DIYも道具や材料が安価に手に入れられるのでチャレンジしやすく、自分で作ったものが形として残るので満足感も得られます。

筋トレ

家の中でも手軽に始められる筋トレは、体力向上や健康維持にぴったりな暇つぶし方法です。腕立て伏せやスクワットなど、自宅でもできるメニューはたくさんあります。さらに筋トレグッズやエクササイズ動画を活用すれば、お金をかけずに本格的なトレーニングもできるでしょう。雨の日や外出できない時期でも自宅で毎日続けられるので、運動不足解消にも効果的です。

自分磨き

自分磨きは、将来の自分への投資にもなる暇つぶしです。たとえば、語学や資格取得の勉強、美容法の実践などさまざまなものがあります。特に予定のない休日もダラダラ過ごすのではなく、自分にプラスになる「自分時間」として有効に使うと、充実感を得られるでしょう。

スマホ以外の暇つぶし方法【移動中に】

次は、移動中にできるスマホ以外の暇つぶしを紹介します。

読書

移動中の暇つぶしの定番と言えるのが読書です。紙の本は、触れることでスマホとは違った集中力を養えます。最近ではイヤホンで聴けるオーディオブックも人気。スマホを使いますが、長時間操作するわけではないので、スマホ以外の暇つぶしと言っていいでしょう。音声だけで物語の世界に浸ることができるので、目を休ませたいときや満員電車に乗っているときでも充実した時間を過ごせます。

周囲の観察

日常の移動中、普段見過ごしている風景や人々の動きに注目し、観察ゲームをしてみるのもユニークな暇つぶしです。ファッションを分析したり、聞こえてくる会話から背景を想像したりすると、ちょっとしたドラマを感じることがあるかもしれません。ただし、特定の人をあからさまにジロジロ観察すると不快感を与えてしまうのでやめましょう。

瞑想

移動中にできるシンプルな暇つぶしとして、瞑想もおすすめです。騒がしい環境でも意識的に呼吸に集中し、深呼吸を数回して目を閉じると、頭がスッキリしリフレッシュできます。道具や費用も不要で、自分の心や体の状態を振り返るよいタイミングにもなるでしょう。忙しい日々にも落ち着きを取り戻せる貴重な時間となるはずです。

スマホ以外の暇つぶし方法【外出先で】

次は、外出先でできるスマホ以外の暇つぶしを紹介します。

散歩

散歩は、 定番の暇つぶしです。家の近所や公園、商店街を歩くだけでも気分転換できます。また、あえて知らない道を歩いてみるのも楽しく、新しい発見にもつながるのでおすすめ。季節の移ろいや街の変化を感じながら散歩を楽しめば自然と癒されるでしょう。

スケッチ・写真撮影

外出先で写真を撮ったり絵を描いたりすることもおすすめです。最近では、インスタントカメラに挑戦する人も増えています。目の前の景色を自分なりの視点で切り取る作業が、新たな趣味のきっかけになるかもしれません。また、創造性や表現力の向上も期待できるでしょう。

スポーツ

ジョギングやウォーキング、サイクリングなど外の空気を感じながら体を動かすスポーツは年代を問わず楽しめ、運動不足の解消やストレス発散にも効果的です。スポーツが苦手なら、自分が動くのではなく観戦を楽しむのでもいいでしょう。当日券で観戦できる試合も多くあります。見るだけでも活気を感じられて、気分転換になるはずです。

ドライブ

ドライブも有意義な暇つぶしのひとつです。ひとりで好きな音楽を聞きながら走ったり、家族や友人と会話を楽しみながら走ったり、ふらっと出かけるだけでもリフレッシュできます。初めての道を走ればプチ旅行気分も満喫できるでしょう。

映画・コンサート・演劇の鑑賞

感動やワクワク感を味わいたいときは、映画やコンサート、演劇などを生で鑑賞してみるのはいかがでしょう。スマホでは得られない音や空気を“感じる”時間は、心を豊かにしてくれます。鑑賞後にその体験を友人とシェアすれば、より一層楽しみが広がるかもしれません。

ミュージアム巡り

美術館や博物館など、静かで落ち着いた空間で感性を磨いてみるのもおすすめです。展示を自分のペースでゆっくり眺めながら回ることで、知的好奇心が刺激されます。常設展だけでなく、期間限定の企画展もチェックしておくと、より楽しめるでしょう。

スマホ以外の暇つぶし方法【誰かと一緒に】

次は、誰かと一緒にいるときにできるスマホ以外の暇つぶしを紹介します。

ボードゲーム・カードゲーム

家族や友人と楽しむ定番の暇つぶしなら、ボードゲームやカードゲームがおすすめです。シンプルだけど奥深い大人の戦略系、子どもと遊べるやさしいもの、大人数で盛り上がるパーティーゲームなど、種類も数多くあります。みんなで同じ空間に集いながらひとつのことに熱中すれば、笑顔があふれるすてきな時間を過ごすことができるでしょう。

カフェでおしゃべり

カフェでドリンクやスイーツをゆっくり味わいながら、気の合う仲間と心ゆくまでおしゃべりする時間はリラックス効果をもたらします。スマホを置いて、目の前の相手との会話に集中することで絆も深まるはずです。外出するのが面倒なら、“おうちカフェ”を楽しむのもいいでしょう。おしゃれなマグカップや手づくりのお菓子などを用意すれば、十分カフェ気分を味わえます。

クラフト

一緒に何かを作ると会話が自然と生まれ、楽しい時間を過ごせます。物として残るだけでなく、共同で作業することで思い出にも残るでしょう。協力してひとつの作品を完成させれば、心の距離もさらに縮まるはずです。完成品をSNSでシェアすると、より楽しめるかもしれません。

スマホ以外の暇つぶしで有意義な時間を過ごそう!

スマホを触って気付いたら何時間も経っていたとき、「また時間を無駄にしてしまった…」と思ってしまう人も多いはず。こういったネガティブな感情はストレスにつながります。ストレスフリーの楽しい毎日を送るためにも、ぜひスマホ以外の暇つぶしに挑戦して有意義な時間を過ごしましょう。