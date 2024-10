暇つぶしにぴったりな楽しいスポットがたくさんある東京。本記事では、東京にある女性1人での暇つぶしにおすすめのスポット15選を紹介します。その日の気分で選べるジャンル別で紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

東京の女性1人での暇つぶしにおすすめのスポット【都会のオアシス編】

まずは、緑に癒やされる都会のオアシスを紹介します。

明治神宮

毎年300万人以上が訪れる、日本一参拝客の多い神社。約70万平方メートルもの敷地に広がる森は、まさに都会のオアシスです。境内は都会のど真ん中とは思えないほど神聖な空気が流れ、ふらっと来て軽く散策するだけでも癒やされるでしょう。加藤清正が掘ったとされる「清正井」、かつて休憩所として使われた「隔雲亭」など境内には見どころも点在します。

【明治神宮】

東京都渋谷区代々木神園町1-1

代々木公園

JR原宿駅徒歩3分という立地から、多くの人が訪れる都立公園です。約54万平方メートルにも及ぶ広大な敷地には森林公園があり、ジョギングコースやサイクリングコース、ドックランなどが完備。春は桜、秋は紅葉と四季折々の美しい景色を楽しめます。週末には、イベントやフリーマーケットが開催されることも。芝生広場でのんびり休憩すれば、都会の喧噪を忘れてリラックスできますよ。

【代々木公園】

渋谷区代々木神園町、神南1・神南2

渋谷区立宮下公園

憩いの場として長年親しまれてきた公園が2020年に再整備。商業施設「MIYASHITA PARK」の屋上部分に、約1000平方メートルの芝生広場を有する公園へと生まれ変わりました。スケート場でスケボーを楽しむ人やサンドコートでビーチバレーを楽しむ人を眺めるもよし、ボルダリングウォールにチャレンジするもよし。ショップエリアにあるカフェでドリンクやフードをテイクアウトして楽しむのもおすすめです。

【渋谷区立宮下公園】

東京都渋谷区渋谷1-26-5

東京の女性1人での暇つぶしにおすすめのスポット【ステキな眺望編】

次に、東京の街を一望できるステキな眺望スポットを紹介します。

東京スカイツリー展望デッキ

東京スカイツリーの地上約350m部分に位置する展望デッキです。大都市を一望する大パノラマが楽しめるほか、晴れた日には東京湾や富士山まで見渡せます。地上を見下ろせるガラス床からの景色はスリル満点。併設されるカフェで絶景を眺めながらひとり物思いにふけるのもいいでしょう。階段を上り、高さ約450mの天望回廊に行くのもおすすめです。

【東京スカイツリー展望デッキ】

東京都墨田区押上1-1-2

東京都庁展望室

東京都庁の地上約202mにある展望室。北展望室と南展望室があり、新宿の高層ビル群や新宿御苑、東京スカイツリーといった名所を眺めることができます。天気がよければ、遠くに富士山を望むことも。昼の景色はもちろん、大都会の夜景を見下ろす夜に訪れるのもおすすめです。南展望室には、草間彌生氏が装飾を監修した「都庁おもいでピアノ」が設置されているので、腕に自信があれば一曲奏でてみましょう。

【東京都庁展望室】

東京都新宿区西新宿2-8-1

東京の女性1人での暇つぶしにおすすめのスポット【街歩き編】

次は、街歩きが楽しいスポットを紹介します。

北参道

新宿と原宿の間にありながら、落ち着いた雰囲気が漂う「北参道」。エリア内はおしゃれなカフェやレストラン、個性豊かなセレクトショップが充実しているほか、1人でも入りやすいラーメン店やカレー店なども点在しています。各方面からのアクセスも便利で、ショッピングの合間に訪れるのにも最適なエリアです。

【北参道】

東京都渋谷区千駄ヶ谷

浅草

大きな赤い提灯がかかる雷門が街のシンボルになっている浅草。外国人観光客も多く、世界的に知られる観光地です。浅草寺の参道である仲見世通りは、日本最古の商店街のひとつといわれ、江戸情緒あふれるみやげ物が購入できるほか、名物の人形焼きや団子などの食べ歩きも楽しめます。近隣には数多くの通りが密集しているので、それぞれの個性を観察しながら周辺をぐるっと散策するのもおすすめです。

【浅草】

東京都台東区浅草

清澄白河

アメリカ・カリフォルニア州発の「ブルーボトルコーヒー」が日本1号店をオープンして以来、多くのカフェやショップがオープンし、おしゃれな街として知られるようになった清澄白河。物流の街として賑わっていた頃の倉庫を利用したアートギャラリーや雑貨店などもあり、散策するだけで感性が磨かれます。小名木川や隅田川が流れ、下町風情も残るので、のんびり一人歩きするのにぴったりな街です。

【清澄白河】

東京都江東区白河

東京の女性1人での暇つぶしにおすすめのスポット【ショッピング編】

次は、ショッピングを楽しめるスポットを紹介します。

麻布台ヒルズ

2023年11月に誕生した、オフィス、住宅、ホテルなどを兼ね備える大型複合施設です。「Modern Urban Village」をコンセプトにした空間には、ファッション、雑貨、アートなどのショップが並びます。敷地内には、34の専門店が集まるマーケットも併設。惣菜、鮮魚、精肉、お酒など食卓を豊かにしてくれる商品が並び、頑張った自分へのご褒美グルメを探すのにおすすめです。

【麻布台ヒルズ】

東京都港区麻布台1

GINZA SIX

銀座エリア最大級の商業施設で、「Life At Its Best 最高に 満たされた暮らし」をコンセプトにさまざまなラグジュアリーブランドが集まります。2024年4月のリニューアルでは、新たに16店舗がオープン。Mulberryの国内初となる新コンセプトストア、世界初の什器を取り入れた「adidas Originals」など、ウィンドウショッピングだけでも気分を上げることができるでしょう。

【GINZA SIX】

東京都中央区銀座6-10-1

東京の女性1人での暇つぶしにおすすめのスポット【まったりカフェ編】

次は、のんびり過ごせるカフェを紹介します。

本の読める店 fuzkue 下北沢店

その名の通り、本を読むことに特化したカフェです。照明やテーブルの配置など、快適に読書できる空間作りにこだわっています。オーダー数や時間毎に席料が設定されているため、長居の気まずさもありません。おしゃべりも一切禁止なので、1人時間を過ごすのには最高の場所でしょう。お気に入りの一冊を片手に、フードやドリンクを楽しんでください。

【本の読める店 fuzkue 下北沢店】

東京都世田谷区代田2-36-14 BONUS TRACK内

スターバックス コーヒー 新宿御苑店

地域の象徴となる場所に建築デザインされ、地域の文化を世界に発信する「スターバックス リージョナル ランドマーク ストア」のひとつ。建物は新宿御苑の豊かな自然に溶け込むようなデザインで、外壁や天井、バーカウンターには国産木材を使用した「和」を感じることができます。木の温もりあふれる空間で緑豊かな公園を眺めながら、コーヒーを楽しむ上質な時間を過ごしましょう。

【スターバックス コーヒー 新宿御苑店】

東京都新宿区内藤町11 新宿御苑

東京の女性1人での暇つぶしにおすすめのスポット【フォトスポット編】

次は、ステキな写真が撮れるフォトスポットを紹介します。

東京駅

レンガ造りのレトロな駅舎が魅力の東京駅。1914年の開業当時の姿を今に残しています。見る場所や角度によってさまざまな表情を見せ、夜には美しくライトアップされることからフォトスポットとしても人気です。東京駅丸の内駅前広場からの正面のカット、新丸ビル7階の展望スペースから全景を見渡すカット、KITTE丸の内 旧東京中央郵便局長室からのアップなど、周辺を散策してお気に入りの写真を撮影してください。

【東京駅】

東京都千代田区丸の内1

東京タワー

東京スカイツリーに次ぐ、日本で2番目に高い電波塔です。1958年の開業当時から現在に至るまで、東京を代表するランドマークとして、多くの人々に愛されています。真っ青な空に赤と白の東京タワーがそびえる姿は、まさにフォトジェニック。桜、イチョウ、クリスマスイルミネーションなど季節ごとに違った趣の写真が撮影できる芝公園がイチオシの撮影スポットです。

【東京タワー】

東京都港区芝公園4-2-8

迎賓館 赤坂離宮

世界各国の国王や大統領をお迎えするために利用される迎賓館。1909年に東宮御所として建設された建物は、日本唯一のネオ・バロック様式による宮殿建築物です。本館を真正面から眺められる前庭、国宝の噴水越しに建物を撮影できる主庭からならステキな写真が撮影できます。一般公開されている館内にも数多くの調度品が用いられていますが、館内は撮影禁止なので注意しましょう。

【迎賓館 赤坂離宮】

東京都港区元赤坂2-1-1

まとめ

今回は、東京にある女性1人での暇つぶしにおすすめのスポットを紹介しました。どこもアクセスしやすく、1人でも気後れせずに行ける場所なので、空き時間ができた際はぜひ利用してみてください。