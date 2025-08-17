横浜DeNAベイスターズ・藤浪晋太郎、日本球界復帰戦で5回1失点の好投！最…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）

横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎は17日、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦に先発登板。5回を投げ5安打1失点と試合を作ったが、リリーフが終盤に追いつかれ、勝ち星はつかなかった。



日本球界復帰後初の一軍登板となったDeNA・藤浪晋太郎。スタメン9人すべて左打者を並べてきた中日打線に対し、初回はランナーを出しながらも無失点に抑えた。



ダヤン・ビシエドのホームランなどで2点をリードして迎えた2回には、連打で無死一、三塁の場面、宇佐見真吾の遊ゴロの間に1点を失ったが、この回は最少失点にとどめた。



この日の藤浪は5回86球を投げ5安打1失点、1四球、5奪三振。勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りたが、後続が追いつかれ、勝ち星はつかなかった。



試合は両チームが点を取り合い、延長戦に突入。延長12回表に林琢真の犠牲フライでDeNAが1点を勝ち越し、4-5で中日に勝利した。









【動画】】”挨拶代わり”の156キロも！藤浪晋太郎の奪三振シーンがこれだ！

上々の復帰初登板



藤浪晋太郎 5回1失点投球

※映像は3回の奪三振



＜今日の内容＞

回数：5

球数：86

安打：5

三振：5

四球：1

死球：0

失点：1



