「大谷翔平以来の注目選手」村上宗隆をメッツが視察！　獲得に動く可能性…

ニューヨーク・メッツで編集本部長を務めるデビッド・スターンズ氏が、東京ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手を視察するために来日したようだ。12日に行われた横浜DeNAベイスターズ戦を観戦していたと、米メディア『ヘビー』が報じている。

村上は1-1で迎えた9回、初球を完璧に捉えてバックスクリーンに飛び込むツーランホームランを放った。この一発により、ヤクルトが3-1のサヨナラ勝ちを収めている。村上は以前からメジャーリーグの球団に注目されており、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する選手として期待されている。メッツ、ロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブス、ボストン・レッドソックス、フィラデルフィア・フィリーズ、トロント・ブルージェイズが動向を注視しているようだ。

そんな中、同メディアによると「スターンズ氏が火曜、東京の明治神宮野球場を訪れ、ヤクルトの主砲である村上を視察した」という。同メディアは「スターンズの東京訪問は明確なメッセージだ。村上が今オフにポスティングされれば、メッツは積極的に動くつもり。補強の成否は2026年以降もピート・アロンソが残留するかどうかにも左右される可能性がある。村上は三塁、一塁、指名打者（DH）をこなせるため、アロンソと共存しながら打線に並ぶことも可能だ。近年、日本市場はMLB球団に大きな価値をもたらしており、山本由伸や佐々木朗希のドジャース入り、今永昇太のカブスでの活躍、千賀滉大の即戦力ぶりなどがその好例だ。村上は大谷以来、最も注目される日本人打者となる可能性が高い」と伝えている。

