3塁へ激走のタッチアップ！読売ジャイアンツ・岡本和真、2軍戦で復帰へ向…

読売ジャイアンツの岡本和真は13日、TOKYO GIANTS TOWNで行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとの二軍戦に「4番・三塁」でスタメン出場。2回にツーベースヒットを放つなど、故障からの回復の兆しを見せた。



0－0で迎えた2回裏、先頭打者の岡本和真は、楽天先発・大内誠弥からセンターへのツーベースヒットで得点圏に。重信慎之介がレフトフライを打ち上げると、二塁ベース上の岡本はタッチアップで三塁へ激走。







続くフリアン・ティマのタイムリーヒットで先制のホームを踏んだ。



この日の岡本は3打数1安打。試合は巨人が12安打の猛攻で得点を奪い、9－1で楽天に快勝した。



左肘じん帯損傷からの復帰7戦目となるこの試合でも存在感を発揮した岡本。一軍グラウンド復帰へ着実に歩みを進めている。











