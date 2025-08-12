【きょうの甲子園】夏の高校野球2025、8月13日の出場校・対戦カードは？＜…

夏の甲子園　高校野球　最新情報（最新ニュース）

　第107回全国高等学校野球選手権大会は13日、阪神甲子園球場で第8日を迎える。同日の対戦カード、開始時間は以下のとおり。

 

 

■1回戦

第1試合（8時00分開始予定）

健大高崎（群馬） ー　京都国際（京都）

 

第2試合（10時30分開始予定）

中越（新潟） ー　関東第一（東東京）

 

■2回戦

第3試合（13時00分開始予定）

神村学園（鹿児島） ー　創成館（長崎）

 

 

【了】