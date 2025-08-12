【きょうの甲子園】夏の高校野球2025、8月13日の出場校・対戦カードは？＜…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）
第107回全国高等学校野球選手権大会は13日、阪神甲子園球場で第8日を迎える。同日の対戦カード、開始時間は以下のとおり。
■1回戦
第1試合（8時00分開始予定）
健大高崎（群馬） ー 京都国際（京都）
第2試合（10時30分開始予定）
中越（新潟） ー 関東第一（東東京）
■2回戦
第3試合（13時00分開始予定）
神村学園（鹿児島） ー 創成館（長崎）
【了】
夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）
第107回全国高等学校野球選手権大会は13日、阪神甲子園球場で第8日を迎える。同日の対戦カード、開始時間は以下のとおり。
■1回戦
第1試合（8時00分開始予定）
健大高崎（群馬） ー 京都国際（京都）
第2試合（10時30分開始予定）
中越（新潟） ー 関東第一（東東京）
■2回戦
第3試合（13時00分開始予定）
神村学園（鹿児島） ー 創成館（長崎）
【了】
本記事は「ベースボールチャンネル」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。