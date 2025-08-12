【きょうの甲子園】夏の高校野球2025、8月13日の出場校・対戦カードは？＜…







夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース） 第107回全国高等学校野球選手権大会は13日、阪神甲子園球場で第8日を迎える。同日の対戦カード、開始時間は以下のとおり。 ■1回戦 第1試合（8時00分開始予定） 健大高崎（群馬） ー 京都国際（京都） 第2試合（10時30分開始予定） 中越（新潟） ー 関東第一（東東京） ■2回戦 第3試合（13時00分開始予定） 神村学園（鹿児島） ー 創成館（長崎） 【了】

