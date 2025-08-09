【2025年最新版】「夏の甲子園」出場校偏差値ランキング6～10位｜第107回…

高校野球 夏の甲子園 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高校野球選手権大会が2025年8月5日に開幕した。強豪校がひしめくなか、夏の栄冠を手に入れるのはどの高校だろうか。今回は甲子園に出場できるほどの野球の実力を持ちながら、学力も高い名門校をランキング形式で紹介する。（※『みんなの高校情報』を参照。偏差値で並んだ場合は、出場回数が多い方を上位とする。また、複数の学科・コースがある場合は最も高い値を採用。）

10位：津田学園高等学校

偏差値：60

所在地：三重県桑名市

＜選手権大会成績＞

出場回数：3回

優勝：0回

準優勝：0回

ベスト4：0回

ベスト8：0回

1987年に開校された津田学園高校は、1996年に選抜高校野球大会出場を決め、初めて甲子園の地を踏んだ。

2002年、2度目の選抜高校野球出場で初戦突破を果たし、甲子園での記念すべき初勝利を飾った。

2017年夏の三重大会決勝では三重高校を破り、三重県代表として初の選手権大会に出場を決め、初戦も突破。

2019年は選抜大会と選手権大会にともに出場を決めるなど、この頃から三重県の強豪としての地位を築きはじめたと言えるだろう。

順調に成長を遂げてきた背景には、学校創立以来「時代に先駆けた新しい学び」に積極的にチャレンジしてきたことが基盤にありそうだ。

学園訓に「自由」「自主」「自律」を掲げ、生徒一人ひとりの個性の伸長をはかる教育方針によって、各々が自分の長所を生かしながら挑戦を続けられる基となっているのだろう。

津田学園の偏差値は60とされているが、学校の取り組みは現在進行形で進んでいる。令和7年度入学生からコースの再編が行われた。

国公立大学や難関私立大学への進学を目指す先進SGコースや、質の高い学習環境でより高みを目指す特進SAコース、生徒の可能性を信じ、個性を伸ばす文理進学コースが新たに開設された。文武両道で追い求めるコースがより充実した。

野球部は今夏、6年ぶり3回目の甲子園出場を決定。初戦で叡明（埼玉）を延長タイブレークの末に破り、初の2回戦に駒を進めた。

主なOB選手

桑原謙太朗（元阪神タイガースなど）、出口匠（元東北楽天ゴールデンイーグルス）、前佑囲斗（オリックス・バファローズ）

9位：鳥取城北高等学校

偏差値：61

所在地：鳥取県鳥取市

＜選手権大会成績＞

出場回数：6回

優勝：0回

準優勝：0回

ベスト4：0回

ベスト8：0回

鳥取県の高校野球を牽引してきた学校といえば、鳥取西高校や米子東高校といった夏の甲子園でベスト4の経験がある強豪が思い浮かぶ。そうした勢力図に近年新たに食い込んできたのが鳥取城北高校だろう。

長らく甲子園出場を阻まれてきた格好だったが、2009年に悲願の夏・甲子園初出場を果たす。

2012年に選抜初出場を決めると、以降は安定して甲子園の舞台に姿を現す常連校に成長した。

勢いを増す硬式野球部を抱える鳥取城北高校は、質実剛健の校訓を基底に、互いの立場を尊重する教育を続けている。

そんな鳥取城北の偏差値は61とされ、国公立大学や難関私立大学への進学を目指す志学コースや、多様なキャリアを後押しする研志コース、スポーツで全国大会を本気で目指すスポーツ科学コースなど、生徒の目的に沿って文武両道の学生生活を送ることが可能なコースがそろっている。

同校のOBには元広島カープの速球派左腕だった川口和久氏や、阪神タイガースで長らくサウスポーエースをつとめた能見篤史氏など、野球史に残る名左腕を輩出している。

文武両道に勤しむ同校からは、今後も彼らに続くような名選手が輩出されることだろう。

主なOB選手

川口和久（元広島東洋カープ、読売ジャイアンツ）、能見篤史（元阪神タイガース、オリックスバファローズ）など

8位：高崎健康福祉大学高崎高等学校

偏差値：62

所在地：群馬県高崎市

＜選手権大会成績＞

出場回数：4回

優勝：0回

準優勝：0回

ベスト4：0回

ベスト8：1回

昨春の選抜高校野球で優勝を飾った健大高崎高校は、現在の高校野球界をリードする学校のひとつである。

かつては「機動破壊」というテーマを前面に出し、徹底して鍛えた走塁技術を駆使して相手をかく乱させるスタイルで一世を風靡した。

近年はより総合力を高めた強豪校に進化を遂げている。その結果が、2024年の選抜高校野球大会の優勝といえる。

健大高崎は野球部創設時から青栁博文氏が監督を務め、人間形成においても部で力を注いできた。活動方針に「至誠通天」、部訓に「不如人和」という言葉を掲げ、真心と団結の尊さを説く姿勢が近年の躍進に結びついているのだろう。

そんな健大高崎の偏差値は62とされ、国公立大学や難関私立大学への進学を目指す特進コースや、トップアスリートの養成を目指すアスリートコースなど、生徒の多種多様な目標を文武両道で追い求めるコースがそろっている。

2025年3月卒業生の合格実績では、国公立大学進学が35名・私立大学進学が293名、高崎健康福祉74名と、学校の取り組みが生徒の進路に反映されていることがわかる。

文武両道に勤しみながら、野球部は甲子園常連校としての地位を確立している。

主なOB選手

長坂拳弥（阪神タイガース）、柘植世那（埼玉西武ライオンズ）、湯浅大（読売ジャイアンツ）など多数

7位：仙台育英学園高等学校

偏差値：63

所在地：仙台市宮城野区（宮城野キャンパス）

＜選手権大会成績＞

出場回数：30回

優勝：1回

準優勝：3回

ベスト4：0回

ベスト8：3回

甲子園常連校から、甲子園優勝候補の常連にステップアップを果たした感のある東北の雄、仙台育英高校。

2022年の夏の甲子園では悲願の東北勢初優勝を果たし、翌23年夏は惜しくも連覇こそ逃したが準優勝という素晴らしい成績を残した。

一級の投手を複数揃え、投手陣の継投という徹底したスタイルを築き上げた母体には、仙台育英の建学の精神が息づいているように思える。

「至誠」「質実剛健」「自治進取」を掲げ、自己の能力に限界を定めずに挑戦していく教えの徹底は、ひとりの選手に頼るのではない、各々が自立して上を目指しながら共存していく集団になっていく基となっているのだろう。

そんな仙台育英の偏差値は63とされ、国公立大学や難関私立大学への進学を目指す特別コースや、国内・海外の難関大学を目指す秀光コースなど、生徒の多種多様な目標を文武両道で追い求めるコースがそろっている。

野球部は今夏、2年ぶりの甲子園出場を決めた。初戦では鳥取城北（鳥取）を5-0で撃破。3年ぶりの悲願達成へ好スタートを切った。

主なOB選手

山口廉王（オリックスバファローズ）、山田脩也（阪神タイガース）、入江大樹（東北楽天ゴールデンイーグルス）など多数

6位：岡山学芸館高等学校

偏差値：64

所在地：岡山県岡山市

＜選手権大会成績＞

出場回数：3回

優勝：0回

準優勝：0回

ベスト4：0回

ベスト8：0回

甲子園常連校が数々名を連ねる岡山県で、近年好成績をあげているのが岡山学芸館高校だ。

2019年の夏の甲子園ではベスト16に進出、昨年の夏の甲子園でも好投手・沖田幸大（現：帝京大学）を擁してベスト16に駒を進めるなど、全国に通用する安定した実力をつけてきた。

そんな岡山学芸館の偏差値は64とされ、最難関大学理系学部への進学を目指す普通科医進サイエンスコースや、文武両道で難関国公立大を目指すスーパーVコース。グローバル人材の育成を目指す英語科や通信制のコースなど、生徒の多種多様な目標を文武両道で追い求めるコースがそろっている。

同校のOBとして現在プロ野球で活躍する選手としては、北海道日本ハムファイターズの金村尚真があげられる。

抜群の安定感と完投能力を武器に、今後さらなるエース格に上り詰める可能性も高い。金村に憧れて岡山学芸館の門を叩く生徒も増えてくることだろう。

今後も、金村に次ぐプロ野球選手が出てくるだろうか。

主なOB選手

金村尚真（日本ハム）

【了】