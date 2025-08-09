2025明治安田J1リーグ第25節が9日に行われ、東京ヴェルディと横浜F・マリノスが対戦した。

16位東京Vと18位横浜FM、残留争いに巻き込まれた2つの名門が勝ち点差「7」で直接対決を迎えた。ホームの東京Vは中断期間で木村勇大（名古屋グランパス）や綱島悠斗（ロイヤル・アントワープ）ら主力が引き抜かれ、ここが踏ん張りどころだ。一方アウェイの横浜FMは、リーグ戦中断期間でプレミアリーグ王者リヴァプールに敗れたものの内容には手応えあり。角田涼太朗ら新戦力も加わって勢いが増すなか、今季初の3連勝で降格圏脱出を目指す一戦だ。

前半は東京Vがアグレッシブな試合運びで主導権を掌握。しかし、両チームともに決定的なチャンスシーンまで至らず、試合はスコアレスで折り返す。

後半もこう着状態が続くなか、試合の均衡が破れたのは62分、東京Vがセットプレーの流れで先制に成功する。右サイドから齋藤功佑が左足でゴールに向かうクロスを供給。空中戦を制した谷口栄斗が頭で合わせて押し込んだ。

東京Vは気迫のこもった守備で横浜FMの反撃を許さず逃げ切り成功。東京Vが3試合ぶり白星で横浜FMとの勝ち点差を「10」に広げ、横浜FMは4試合ぶり黒星で降格圏脱出とはならなかった。次節は16日に行われ、東京Vは敵地で京都サンガF.C.と、横浜FMは敵地で清水エスパルスと対戦する。

【スコア】

東京ヴェルディ 1－0 横浜F・マリノス

【得点者】

1－0 62分 谷口栄斗（東京V）

【ゴール動画】東京V vs 横浜FM