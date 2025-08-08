【結果速報】横浜、敦賀気比に完封勝ちで2回戦進出！　雨で約1時間中断も……

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は8日、阪神甲子園球場で大会4日目を迎え、第3試合で横浜（神奈川）と敦賀気比（福井）が対戦。雨の影響で約1時間の中断を挟んだゲームは横浜が5-0で快勝し、2回戦進出。27年ぶりの春夏連覇へ向けて好発進した。

横浜は2年生右腕の織田翔希、敦賀気比は背番号「6」の岡部飛雄馬が先発マウンド。試合は初回からいきなり動きを見せた。

横浜は1回裏、四球と二塁打で無死二、三塁のチャンスを作ると、3番・阿部葉太の一ゴロの間に三走が生還。さらに、4番・奥村頼人が犠飛を打ち上げ、幸先良く2点を先制した。

さらに2回、2死一塁の場面で9番・織田がセンターオーバーの適時三塁打。自らのバットで追加点を挙げると、続く1番・奥村凌大にもタイムリーツーベースが飛び出し、さらに点差を広げた。

4回裏、横浜が無死一、二塁とした後に雨の影響で試合が中断。約1時間後に再開した。犠打でそれぞれ走者を進め、2番・為永皓の適時打で5点目を奪った。

反撃したい敦賀気比は5回、相手のエラーと安打、四球で1死満塁の絶好機。3番・長谷川陽竜の左飛で三塁走者が本塁を狙ったが、横浜の左翼手・奥村頼の好返球に阻まれ、得点はならなかった。

横浜の先発・織田は、150キロに迫る速球を軸にスライダー、カーブ、チェンジアップなどを投げ分け、敦賀気比打線を相手に凡打の山を築いた。最後までマウンドを譲らず、9回7安打完封勝利。チームを2回戦進出に導いた。

勝利した横浜の次戦は、大会9日目・第3試合。高知中央（高知）対綾羽（滋賀）の勝者と対戦する。

【了】