牛丼チェーン店「すき家」は8月8日より、新商品「バターチキンソースカレー」の発売に合わせ、俳優の高橋文哉さんを起用した新TVCM「表情、豊か。」篇を、順次全国にてオンエアしている。

すき家では8月5日より、すき家の「カレー」に骨付きの大きなほろほろチキンをのせ、バターチキンソースをかけた新商品「バターチキンソースカレー」を発売している。

俳優の高橋文哉さんを起用した今回のTVCM「表情、豊か。」篇では、お昼時の「すき家」の店内で「バターチキンソースカレー」を楽しむ高橋さんという設定で撮影。料理が得意でカレー好きでも知られる高橋さんが、「バターチキンソースカレー」を満面の笑顔で味わう姿が描かれている。

「バターチキンソースカレー」がテーブルに運ばれてくると、その大きさに自然と「デカっ!」と声を漏らす高橋さん。

爽やかな香りとともに、ほろほろとほぐれる柔らかなチキンを大きな口で頬張ると、「これ、好きだ～」と思わず笑みが。チキンと、コクのあるバターチキンソースの絶妙なハーモニーに、その表情はどんどん豊かになっていく。

撮影終了後、高橋さんにバターチキンソースカレーを食べた感想をうかがうと、「すき家さんのカレーはコクや甘みが強いカレーという印象を以前から持っていたのですが、バターチキンソースがかかることによって、普段いただいているカレーからワンランク上がったようなプレミアム感がありました。バターのコクと甘みが(カレーと)合わさって、そこにチキンも付いてくるので、どれだけ贅沢な商品なんだと思いました。食べ進めていくごとに、どんどん鼻から香りが抜けていくので、いろいろなグラデーションが楽しめるカレーだと思いました」とコメント。

また、撮影について「撮影自体も楽しかったですし、バターチキンソースカレーを初めて食べた、素直な僕のおいしい!という表情をお届けできていたらいいなと思います」とコメントしている。

なお、商品コンセプト「その味、香り、表情豊か。」を体現するような、高橋さんの至福の表情にも注目の新TVCMは、8月8日より順次オンエアされるほか、「すき家」のYouTubeチャンネル『【すき家】バターチキンソースカレーCM「表情、豊か。」篇』でも見ることができる。